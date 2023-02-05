رغم دعم أوكرانيا.. شولتس: بوتين لم يهدد ألمانيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يهدده ولم يهدد ألمانيا خلال المحادثات الهاتفية التي جرت بينهما منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف المستشار الألماني خلال مقابلة أجراها مع صحيفة Bild am Sonntag، أنه في المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي، تظهر "وجهات نظر مختلفة تماما" حول الوضع الحالي في أوكرانيا بوضوح شديد.

وعن أزمة تسليم الدبابات إلى أوكرانيا، أوضح شولتس، أن ألمانيا ستحافظ على هدوئها وستواصل تقييم جميع القرارات بعناية شديدة في المستقبل.

وأشار المستشار الألماني، إلى أن هناك توافق مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول عدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب روسيا.

وفي وقت سابق، سمحت ألمانيا للمصنّعين لديها بإرسال دبابات "ليوبارد 1" قتالية لأوكرانيا في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى الحصول على أسلحة أكثر تقدمًا للتصدّي للقوات الروسية، حسبما قال الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشترايت.

وكانت برلين ذكرت أنها ستزود أوكرانيا بـ14 دبابة "ليوبارد 2" من مخزون جيشها، لكن بعض المصنّعين يريدون هم أيضًا إرسال دبابات من مخزونهم.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي عن دبابات "ليوبارد 1"، قال هيبيشترايت "يمكنني أن أؤكد.. أنه تمّ إصدار رخصة تصدير"، رافضًا تقديم المزيد من التفاصيل.