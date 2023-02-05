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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتهى المهنية.. شوبير يوجه رسالة شكر لقناة الزمالك

شوبير
شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأحد رسالة شكر إلى قناة نادي الزمالك، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

 

وكتب شوبير عبر صفحته: “منتهي المهنية من قناة الزمالك إنها تذيع جزءا كبيرا من احتفالي بصعود الأهلي إلي نصف نهائي كأس العالم للأندية.. أشكركم علي حسن تعاونكم.. الف شكر.. الف شكر .. الف شكر”.

 

وحقق فريق الأهلي فوزا ثمينا على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0، مساء أمس السبت، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

 

وخطف الأهلي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بفوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي، ليصطدم بريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

 

يلتقي فريق الأهلي بفريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

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