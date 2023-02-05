غلق 4 محلات و4 ورش لمخالفة المواعيد الرسمية بالمحلة

قال عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 4 محلات و4 ورش لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 10 محلات تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد "فكرى" استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات و المطاعم والورش.

وشدد رئيس المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على جميع المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.