عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غزل المحلة يكشف حقيقة الحصول على نسبة من بيع إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

قال صابر عيد المدير الرياضي بنادي غزل المحلة، إن التعادل مع البنك الأهلي، نتيجة مُرضية، خاصة أن فريقه حصد نقطة مهمة في آخر لحظة من المباراة التي كانت حسّاسة للغاية.

وأضاف عيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إدارة المحلة، رفضت فكرة التفريط في أحمد النادري للزمالك.

وأشار إلى أن مسؤولي الزمالك تواصلوا مع إدارة المحلة، للتعاقد مع النادري، إلا أن ناديه رفض تمامًا فكرة التفريط في اللاعب، للحاجة إلى خدماته، بينما لم يتفاوض الزمالك بشأن ضم أوروك.

وأوضح أن عبده يحيى تمت إعارته إلى المصري البورسعيدي، بعد موافقة عبد الباقي جمال مدرب الفريق، خاصة أنه اكتشف بديلين له، مشددًا على أن اللاعب كان له دافع للرحيل، إلا أنه سيعود للفريق بعد نهاية إعارته.

واختتم تصريحاته «تعاقدنا مع لاعب نيجيري مواليد 2001 لتدعيم فريق غزل المحلة، وناديه له حق رعاية إمام عاشور 5 % باعتباره ابن النادي، لكن لم يتواجد بند في عقد بيعه للزمالك، نسبة من إعادة البيع».

المحلة البنك الاهلي هاني حتحوت إدارة المحلة النادري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

صدمة في إدارة الأهلي بسبب اختيارات كولر للاعبين..تفاصيل

ترشيحاتنا

هسيب الإعلام .. خالد الغندور يُعلن رحيله عن قناة الزمالك رسميًا

ردا على الغرب..حظر روسيا بشأن تطبيق سقف أسعار النفط يدخل حيز التنفيذ

رغم بيان اتحاد الكرة.. خالد الغندور يُفجّر مفاجأة بشأن قيد لاعبي الزمالك

عمرو القاضي: فتحنا باب سياحة حفلات الزفاف.. والزائر الهندي يقدر المنتج الثقافي المصري|فيديو

أيهما أفضل في هذه الأيام.. الصدقة أم الأطعام ؟

استخدام حيوان في أعمال البلطجة يعرضك للحبس 5 سنوات بالقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أول مليون و650 ألفا.. شاهد أسعار أودي A4 موديل 2023

الطعمية والبطاطس الشيبسي.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن زيوت المطاعم

عدت المليون.. شاهد أحدث أسعار سيارات آودي A3 موديل 2023

دموع وتعاطف على السوشيال ميديا بعد خناقة إبراهيم فائق ومرتضى منصور |شاهد

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ