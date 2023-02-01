غزل المحلة يكشف حقيقة الحصول على نسبة من بيع إمام عاشور

قال صابر عيد المدير الرياضي بنادي غزل المحلة، إن التعادل مع البنك الأهلي، نتيجة مُرضية، خاصة أن فريقه حصد نقطة مهمة في آخر لحظة من المباراة التي كانت حسّاسة للغاية.

وأضاف عيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إدارة المحلة، رفضت فكرة التفريط في أحمد النادري للزمالك.

وأشار إلى أن مسؤولي الزمالك تواصلوا مع إدارة المحلة، للتعاقد مع النادري، إلا أن ناديه رفض تمامًا فكرة التفريط في اللاعب، للحاجة إلى خدماته، بينما لم يتفاوض الزمالك بشأن ضم أوروك.

وأوضح أن عبده يحيى تمت إعارته إلى المصري البورسعيدي، بعد موافقة عبد الباقي جمال مدرب الفريق، خاصة أنه اكتشف بديلين له، مشددًا على أن اللاعب كان له دافع للرحيل، إلا أنه سيعود للفريق بعد نهاية إعارته.

واختتم تصريحاته «تعاقدنا مع لاعب نيجيري مواليد 2001 لتدعيم فريق غزل المحلة، وناديه له حق رعاية إمام عاشور 5 % باعتباره ابن النادي، لكن لم يتواجد بند في عقد بيعه للزمالك، نسبة من إعادة البيع».