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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم من يقصر في أداء الزكاة اعتمادا على الصلاة

صدى البلد

يسأل بعض الناس عن السلوك المعوج  لبعض الناس لمن لا يزكي ماله اعتمادا على أنه يصلي؟، وكذلك بعض الحجاج حيث إن بعضهم يكون سلوكه بعد الحج أسوأ من قبله، كما أن بعضهم لا يصلي إلا قليلا اعتمادا على أنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

 وفى هذا الصدد يوضح الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن حكم من يقصر في أداء فرض اعتمادا على أداء آخر كمن لا يزكي ماله اعتمادا على أنه يصلي أو يعود بعد حجه أو عمرته لنشر الفواحش والمنكرات كما كان يصنع من قبل وكثير ما هم في هذا الزمان. 

 

حكم من يقصر في أداء فرض اعتمادا على أداء فرض أخر 


 ليجيب “مرزوق”، أن كل هذه الأحوال المختلفة من السلوك المعوج تدل على الفهم الخاطئ للفرائض والأحكام في الإسلام، والبعد عن هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما يلي: 


أولا: الحج في الإسلام فريضة والصلاة فريضة أخري وكذلك الصيام والزكاة، وكذلك الفرائض أو الواجبات الأخرى من بر الوالدين ونحو ذلك، ولا يغني أداء فريضة عن أخرى كما لا تسقط الفريضة الثانية بأداء الأولى ونحو ذلك فلابد من القيام بكل ما افترضه الله تعالى على العبد. 

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ثانيا: بالنسبة إلى الصلاة على وجه الخصوص هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع؟، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله كذلك . 

ثالثا: يستفاد من الحديث أن المسلم الملتزم عليه أن يقوم بما يلي 
1 - أداء كل الفرائض لأن الحساب يوم القيامة يكون على جميع الفرائض أولا بأول وأولها فريضة الصلاة .
2 - أداء النوافل حتى إذا ظهر نقص في فرائضه اكمل النقص بما قام به من تطوع .

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رابعا: نقول لكل من يرجع من حجه لممارسة ما كان يصنعه من نشر الفواحش والمنكرات أو إيذاء الناس الخ، نقول لهم صنيعكم ذلك يدل على عدم قبول عبادتكم عند الله عز وجل لأن الحج حينئذ غير مبرور، فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قيل وما بره؟ قال، إطعام الطعام وطيب الكلام). رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن كما ذكر المنذري في الترغيب .

حكم من يقصر في أداء الزكاة اعتمادا على الصلاة حكم من يقصر في أداء فرض اعتمادا على فرض اخر

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