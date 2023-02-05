تجارية الجيزة: استمرار مراجعة بيانات الجداول الانتخابية حتى 10 فبراير

أعلن النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة عن استمرار خدمة الاطلاع ومراجعة البيانات في الجداول الانتخابية لمجلس إدارة الغرفة عن الدورة 2023- 2027 حتى العاشر من فبراير وذلك لكافة منتسبى الغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات.

وأوضح ناصر أن الأماكن المتاحة لاطلاع التجار والصناع ومؤدى الخدمات لمراجعة بياناتهم في الجداول الانتخابية متاحة بالمقر الرئيسى لغرفة الجيزة ومبنى المحافظة ومبنى السجل التجارى للجيزة بميت عقبة حتى 10 فبراير.

وأشار عبد الله غراب النائب الأول لرئيس مجلس ادارة تجارية الجيزة أنه تم إصدار العديد من المناشدات لمنتسبى الغرفة لسداد اشتراكاتهم وتجديد القيد بالسجل التجارى تنفيذا لاحكام المادتين 9 و 10 من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976وتعديلاتة ووفقا لما ورد بالمنشور الدورى رقم 7 لانتخابات 2023 – 2027 الصادر من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 31/1/2023 والخاص بضرورة تجديد السجل لمن مر على قيدهم خمس سنوات.

وأكد أحمد الخولى سكرتير عام الغرفة أن لجنة الجدول قامت بالاشتراك مع اللجنة التنفيذية المعاونة بانهاء اعمال الجداول فى مواعيدها القانونية وارسال النسخ المعتمدة الى اماكن الاطلاع المحددة سلفا للسادة التجار والصناع ومؤدى الخدمات.

