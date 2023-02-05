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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باخموت تشعل الحرب في أوكرانيا.. رئيس فاجنر الروسية يكشف ما يحدث بالمدينة

الحرب تشتعل في باخموت
الحرب تشتعل في باخموت

 

 

أعلن قائد ميليشيا فاجنر الروسية الخاصة، اليوم الأحد، إن القتال العنيف مستمر في الأجزاء الشمالية من مدينة باخموت الأوكرانية، التي كانت محط اهتمام القوات الروسية منذ أسابيع.

وقال يفجيني بريجوزين، مؤسس ورئيس مجموعة فاجنر، إن جنوده "يقاتلون من أجل كل شارع، كل منزل، بئر سلم" ضد القوات الأوكرانية التي لم تنسحب.

ورفض بريجوزين تقارير في وسائل الإعلام الروسية عن تخلي القوات الأوكرانية عن باخموت.

وتابع في بيان نشره على قناته التليجرام إن "القوات الأوكرانية لا تتراجع في أي مكان. إنها تقاتل حتى النهاية".

وأضاف أن "معارك ضارية تدور في الاحياء الشمالية مقابل كل شارع وكل منزل وكل سلم'.

وتحاول القوات الروسية تطويق مدينة باخموت الواقعة في منطقة دونباس الشرقية والاستيلاء عليها، منذ أسابيع، ويبدو أنها تحرز تقدما بطيئا ومكلفا.

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وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرارا وتكرارا في الأيام الأخيرة إن الوضع في جميع أنحاء المدينة صعب. وقال يوم الجمعة "لن يتنازل أحد عن باخموت. سنقاتل لأطول فترة ممكنة. نحن نعتبر باخموت حصننا".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد إن روسيا حققت "تقدمًا طفيفًا" في محاولتها لتطويق باخموت.

وإذا تمكنت القوات الروسية من الاستيلاء على المدينة، التي دمرتها شهور من القصف المدفعي، فسيكون ذلك هو أهم تقدم استراتيجي لها منذ الصيف الماضي، عندما توقف الهجوم الأولي عبر شرق أوكرانيا وانقلب في نهاية المطاف في سلسلة من الهجمات المضادة الأوكرانية المذهلة في النصف الثاني من عام 2022.

 

 

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