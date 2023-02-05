صحة أسوان تكشف على 3792 حالة بقرى التوفيقية والحكمة

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً فى المناطق النائية ، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

حيث تم تنظيم قافلتين طبيتين داخل قرية التوفيقية التابعة لمركز كوم أمبو ، وقرية الحكمة التابعة لمركز نصر النوبة ، وقد إستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية .

قوافل طبية

قوافل طبية وعلاجية بأسوان

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 3720 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

وكانت قد واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم حملاتها الميدانية للمرور على أماكن بيع وتداول وتخزين المنتجات والسلغ الغذائية داخل مختلف المدن والمراكز بإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية .

وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أنه تم تنظيم حملة تفتيش على الأسواق بمركز إدفو، أسفرت عن ضبط 11 طن و600 كجم من منتجات المخلل غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى ضبط 2 طن خل غير مطابق للمواصفات.

أنشطة صحية

وأشار إيهاب حنفى أن الحملة كانت تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، ويوسف حسين مراقب عام الأغذية، بالإضافة إلى الدكتور محمود المقص مدير الإدارة الصحية، وأحمد عرابي مراقب الأغذية بإدفو غرب.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لمتابعة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات والسلع الغذائية المعروضة بالأسواق حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شهد إطلاق المبادرة الرئاسية للتحالف الوطنى لتنمية الأسرة المصرية "الألف يوم الذهبية"، اليوم الخميس، على هامش انطلاق فعاليات "المؤتمر السنوى العلمى السادس لمؤسسة تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية والإدارة العلمية لها – جنوب الصعيد - للتدخل الجراحى الدقيق".