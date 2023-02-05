"شباب' الفروسية يفوز بفضية بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز بعد ساعات من إنجاز الناشئين

حقق منتخبنا الوطنى للشباب الفروسية تحت 20 عاما المركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز التى استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة أكثر من 30 دولة من مختلف دول العالم ، وسط فرحة الجاليات المصرية التى حرصت على مساندة ومؤازرة وتشجيع المنتخب ، بعد 24 ساعة فقط من الإحتفال مع منتخب الناشىين تحت 18عاما الذى فاز بتلك البطولة أمس محققا المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة .

استطاع منتخب الشباب المحافظة على تفوقه منذ الأشواك الأولى حتى اختتم المنافسات محرزا الميدالية الفضية والمركز الثانى ، حيث ضم المنتخب الفرسان زين شادى ومحمد وئام ويوسف فريد شوقى وعمر الصواف .

حرص المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على الاتصال بالفرسان وتهنئتهم على المستوى الفنى العالى الذين ظهروا به خلال البطولة ، والأداء الرجولى القوى الذى مكنهم من التفوق على دول ذات باع كبير فى هذه الرياضة ، حتى استطاعوا الوقف على منصات التتويج ، وطالب حطب الفرسان بزيادة الجرعات التدريبة ، لتقليل زمن قفز الحواجز ، مع التركيز على معالجة أى خطأ وقعوا فيه حتى يستطيعوا المنافسة على الألقاب الدولية والعالمية التى سوف يشاركون فيها خلال الفترات المقبلة .

قال اللواء سيد معوض المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للفروسية إن المهندس هشام حطب قدم للفرسان تهنئة من القلب لهذا الإنجاز الجديد الذى حققه منتخب دون 20 عاما فى بطولة الشارقة ، بالحصول على المركز الثانى والميدالية الفضية ، لافتا إلى أن رئيس الاتحاد قدم الشكر والتقدير للفارس الأوليمبى محمد طاهر زيادة على قيامه بتدريب هذا المنتخب بدون اى مقابل مادى حبا فى مصرنا الغالية ، والوصول به إلى هذا المستوى الذى مكنهم من إحراز فضية البطولة ، مشيرا إلى أن هؤلاء الفرسان هم نواة المنتخب الأول فى المستقبل القريب ، متمنيا أن يحزو الفرسان الدوليين حزو محمد طاهر فى تقديم المساعدات الفنية للفرسان الناشئين والبراعم للوصول بهم إلى المستويات الدولية لتحقيق مزيدا من الإنجازات فى البطولات المختلفة التى يشارك فيها الفرسان المصريين .