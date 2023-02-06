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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين النصف من رجب.. وموعد الإمساك للصائمين

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة ليوم الاثنين الموافق السادس من شهر فبراير 2023، الخامس عشر من رجب 1444هـ، والتي تعد ليلة النصف من رجب كأحد الأشهر الهجرية المشرفة والمعظمة. 

ونرصد في التقرير التالي مواقيت الصلاة يوم الاثنين، وموعد الإمساك للصائمين وما يقال عند أذان الفجر لقضاء الحوائج وتفريج الكرب.

مواقيت الصلاة ليلة النصف من رجب 

ووفقاً لمواقيت الصلاة في ليلة النصف من رجب فإن مواقيت الصلاة بحسب مدينة القاهرة جاءت كالتالي:

الفجْر ٥:١٥ ص
الشروق ٦:٤٣ ص
الظُّهْر ١٢:١٠ م
العَصر ٣:١٥ م
المَغرب ٥:٣٧ م
العِشاء ٦:٥٦ م
 

مواقيت الصلاة .. موعد أذان المغرب .. دعاء الصائم عند الإفطار

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 فبراير 2023

موعد الإمساك

يبدأ وقت الإمساك عن الطعام والشراب للصائم قبل أذان الفجر بمقدار 10 دقائق على أقصى التقديرات تفادياً للوقوع في وقت الشك.

وفيما يتعلق بـ موعد إفطار الصائم ، فإنه وقتُ الإفطار في الصوم إنما يكونُ بغروب الشمس، وذلك ثابت بالكتاب الكريم، والسُنَّة النبوية الشريفة، وفهم الصحابة والسلف الصالح، واتفاق أهل اللغة، وإجماع الأمة سلفًا وخلفًا، جيلًا عن جيل، عبر الأمصار والأعصار:

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]. وهذه آيةٌ محكَمَةٌ تبين أن موعد الصوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي ببداية الليل، وقد أجمع المفسرون سلفًا وخلفًا على أن المقصود بالليل هو غروب الشمس: قال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 105، ط. دار المعرفة): [الوقت الذي يَحْرُمُ فيه الطعامُ على الصائم: حين يتبين الفجرُ الآخرُ معترضًا في الأفق -وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- إلى أن تغيب الشمس، وكذلك قال الله عز وجل: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾] اهـ.

وقال الإمام أبو الليث السمرقندي الحنفي (ت: 373هـ) في تفسيره "بحر العلوم" (1/ 186، ط. دار الكتب العلمية): [﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ أي: إلى أول الليل، وهو غروب الشمس] اهـ.

وقال الإمام الماوردي الشافعي (ت: 450هـ) في تفسيره "النكت والعيون" (1/ 247، ط. دار الكتب العلمية): [﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ يعني به: غروب الشمس] اهـ.

وقال الإمام محيي السنة البغوي الشافعي (ت: 510هـ) في "تفسيره" (1/ 231، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ فالصائم يحرم عليه الطعام والشراب بطلوع الفجر الصادق ويمتد إلى غروب الشمس، فإذا غربت حصل الفطر] اهـ.

وقال الإمام الفخر الرازي الشافعي (ت: 606هـ) في تفسيره "مفاتيح الغيب" (5/ 274، ط. دار إحياء التراث العربي): [لَمَّا بحثنا عن حقيقة الليل في قوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ وجدناها عبارة عن زمان غيبة الشمس؛ بدليل أنَّ الله تعالى سمَّى ما بعد المغرب ليلًا مع بقاء الضوء فيه] اهـ.

ما يقال عند أذان الفجر لقضاء الحوائج

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة أرحمني برحمتك اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، وصحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت وعفوًا عند الحساب، وأمانًا من العذاب ونصيبًا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهمَّ مالِكَ المُلْكِ تؤتي المُلكَ مَن تشاءُ وتنزِعُ المُلْكَ ممَّن تشاءُ وتُعِزُّ مَن تشاءُ وتُذِلُّ مَن تشاءُ بيدِك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قديرٌ تولِجُ اللَّيلَ في النَّهارِ وتولِجُ النَّهارَ في اللَّيلِ وتُخْرِجُ الحيَّ مِنَ الميَّتِ وتُخْرِجُ الميَّتَ مِنَ الحيِّ وترزُقُ مَن تشاءُ بغيرِ حسابٍ رحمنُ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمُهما تُعطي منهما مَن تشاءُ وتمنَعُ مَن تشاءُ ارحَمْني رحمةً تُغْنيني بها عن رحمةِ مَن سِواك.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه، كمل يرضيك ويرضيه، وحببه فينا وزدنا محبة فيه، الكثير من التجارب تؤكد أن في الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فك للكروب وتسهيل الأرزاق.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صلِّ وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي وقلة حيلتي ادركني يا رسول الله.

اللهم يا نور صل وسلم على سيدنا محمد النور من يقطر من عرقه النور ويخرج من بين ثناياه النور صلاة تخرجنا بها من الظلمات إلى النور ما تعاقب الظلام والنور وآله النور.

اللهُمَّ إنيِّ أسأُلُكَ صَلاةً وَسَلامًا بُكرَةً وَعَشيَّا علَى سَيِّدِنا مُحمَّدٍ مَن اِتَخَذتهُ خَليِّلًا نَبيَّا  وَجَعلتَهُ سَيِّدًا سَندًا مُبارَكًا مَرضِيَّا  وأفرَدتَهُ مَقامًا مَحمودًَا سَميَّا وآتيتَهُ السَبعَ المَثانيَ وَقُرآنًا عَليَّا صَلاةً تَجعَلُني بِمَحبَتهِ بَرًَّا تَقيَّا  وتُهيّئُني لِمُشَاهَدتهِ أبَدًا ما دُمتُ حَيَّا وَاهدِني بِنورهِ إليّكَ صِرَاطًا سَويَّا  وَتَوّجنّي بِالرِضَا حتَّى أكونَ لِسرِّهِ وَارِثًا مُحَمَّديَّا  وَعَلى آلِهِ وصَحبِهِ وَكلَّ مَن اِرتَضيتَهُ صَفيًَّا وَليَّا.

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