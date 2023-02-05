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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل المران الأول للأهلي استعدادًا لريال مدريد

صدى البلد

قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مرانا بدنيا بالكرة للاعبي الفريق  في بداية فقرات التدريب الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعداد لمواجهة  ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأدى الفريق فقرة بدنية لمدة٣٠ دقيقة، قبل أن يستأنف باقي فقرات المران الجماعي التي اشتملت على تدريبات فنية خاصة بالكرة  والتصويب على المرمى وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية.

واختتم المدير الفني للفريق فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران على مجموعتين وشهدت حماسا وتركيزا كبيرين من الجميع.

وقاد ميشيل يانكون تدريبات ثلاثي حراس المرمى، علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، في فقرات بدنية وفنية في جانب من المران الجماعي قبل أن ينتظموا في التقسيمة مع بقية اللاعبين. 
وأدى الفريق تدريباته الجماعية اليوم دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل.

 

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