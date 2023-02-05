مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21.. تفاصيل

قال الدكتور هاني بشير، خبير أسواق المال، إن الكثير توقع أن سعر أونصة الذهب سيصل إلى 2000 دولار بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

وأضاف الدكتور هاني بشير، خبير أسواق المال، خلال تصريحات تليفزيونية،: "المفاجأة كانت أن سعر أونصة الذهب انخفضت إلى ما يقرب من 99 دولار"، متابعا: "

وأشار الدكتور هاني بشير، خبير أسواق المال،: "حدث انهيار فس سعر أونصة الذهب حيث وصلت إلى 1866 دولار بعدما كانت 1960 دولار"، مضيفا: "طول ما سعر الذهب عالميا تحت 1880 دولار سيستمر في الانخفاض".

سعر الذهب في مصر



وتابع: "سعر الذهب انخفض ووصل سعر الجرام الذهب عيار 24 إلى 1965 جنيه، بينما وصل سعر جرام عيار 21، إلى 1715 جنيها.



وأجمع الخبراء والمحللون أن الذهب استثمار آمن على المدى البعيد ومخزون قيمة مع الوقت، ويظل دائما سيظل احتياطي استراتيجي للأفراد والدول التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات.

نزل 235 جنيها

وتراجعت أسعار الذهب في مصر بقوة مقارنة بأعلى سعر وصل إليه الأصفر، خاصة سعر الجرام عيار 21 الآن، حيث فقد نحو 235 جنيها مقابل 1950 جنيها، مقارنة بسعر الجرام يوم الأربعاء 11 يناير .