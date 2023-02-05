بخصر نحيف..آيتن عامر تبهر الجمهور بجمالها فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة أيتن عامر، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت الفنانة أيتن عامر، بأطلالة انيقة ومميزة كشفت عن إنقاص وزنها بفستان باللون الفوشيا المطرز من الخصر و هو ما كشف عن نحافة خصرها .

وتتميز آيتن عامر، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ايتن عامر على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.