السعال والبرد الأبرز.. الثوم يعالج 5 أمراض وهذه فوائد تناول فص يوميا

فوائد صحية لتناول فص واحد من الثوم لصحتك لأنه غني بمركبات الأليسين ، وهو مركب أساسي نشط في الثوم ، يزيد بمقدار 5-6 مرات في فص ثوم واحد إليك أبرز فوائد تناوله وفقا لموقع بولد سكاي الهندي



1.أمراض التمثيل الغذائي

يحتوي فص ثوم واحد على قدرة أعلى من مضادات الأكسدة والالتهابات .

2. يحمي الكبد



الثوم له خصائص مضادة للأكسدة بسبب وجود مركبات فينولية به.



3. خفض نسبة الكوليسترول

تشير الدراسات إلى أن فصًا واحدًا من الثوم يمكن أن يساعد في محاربة تكون الدهون عن طريق تحسين مستويات الكوليسترول الحميد أو الكولسترول الجيد وخفض مستويات الكوليسترول الضار أو الكوليسترول السيئ.

فص واحد من الثوم

4. تقوية المناعة لدى مرضى السكر

فصًا واحدًا من الثوم له تأثيرات مناعية بسبب ارتفاع نسبة مركبات الفلافونويد والمعادن وإجمالي الفينولات و قد يساعد في تقليل الالتهاب وحماية خلايا الكلى وبالتالي يساعد في التحكم في مستويات الجلوكوز

5. يعالج السعال والبرد



يحتوي الثوم على نسبة عالية من الأليسين و يمكن أن تساعد مكملات الثوم المحتوية على الأليسين في علاج عدوى البرد الشائعة وتقليل الأعراض في فترة قصيرة.