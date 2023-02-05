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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الأسعار في فرنسا مرتفعة والوضع الاقتصادي صعب

أحمد موسى
أحمد موسى

عرض الإعلامي أحمد موسى، طوابير من مئات الطلاب في فرنسا يصطفون أمام  الجمعيات الخيرية للحصول على الغذاء بسبب ارتفاع الأسعار.

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وعلق موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية " صدى البلد"، قائلا: "الناس بتقف في الطوابير بالساعات للحصول  على المواد الغذائية".

وأضاف: "فرنسا دولة أوروبية متقدمة ودولة من الدول  الكبرى"، لافتا: "الأزمة عالمية وتضرب كل دول العالم".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: "الناس في دول العالم عندها مشاكل والكل بيعاني"، مشيرا: "هناك ارتفاع أسعار في فرنسا والوضع الاقتصادي صعب".

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى فرنسا الجمعيات الخيرية ارتفاع الأسعار

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