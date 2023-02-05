برشلونة يتقدم بالهدف الأول أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

تقدم فريق برشلونة بالهدف الأول أمام إشبيلية، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف عن طريق جوردي ألبا في الدقيقة 58.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كوندي - أراوخو - كريستينسن - ألبا

خط الوسط: بيدري - بوسكيتس - فرينكي دي يونج

خط الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - جافي

كما أعلن الأرجنتيني خورخي سامباولي، المدير الفني لنادي إشبيلية تشكيل فريقه أمام برشلونة والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: مونتييل - بادي - جوديل - ركيك - أكونيه

خط الوسط: توريس - جوردن - راكيتيتش - جابي

خط الهجوم: يوسف النصيري

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يأتي فريق إشبيلية في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.