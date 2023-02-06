وراء الطبيعة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور من لبنان

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة من أحدث ظهور لها من لبنان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد عبر خاصية “الاستوري”، واقفة وسط الطبيعة الخلابة، ونالت الصورة إعجاب كبير من قبل المتابعين.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد عبرت عن سعادتها بمشاركتها في حفلة قادرون باختلاف.

ونشرت هنا الزاهد مقطع فيديو لها خلال مشاركتها وعلقت قائلة: "فخورة إني كنت جزء من احتفالية قادرون باختلاف.. شكرا للرئيس فخورة وسعيدة اني وقفت قدام سيادتك.. مبسوطة إني اتعرفت على اجمل ملايكة شطار وموهوبين بجد.