بديل الكريمات .. مكون منزلي لبشرة متوهجة

يعد العسل الأبيض غذاء معجزة للبشرة، فعندما يتعلق الأمر بالعديد من مشاكل البشرة غني بمضادات الأكسدة ، وهو مضاد للجراثيم ومضاد للالتهابات ، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب ، والزنك ، والبوتاسيوم ، والحديد ، والإنزيمات الطبيعية وفقا ل India.com

العسل مكون أساسي في العديد من مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة لأنه:

فوائد العسل للبشرة

• يبطئ علامات الشيخوخة

• يساعد في إصلاح تلف الخلايا

• يحسن تجديد الخلايا عن طريق تعزيز الكولاجين والحماية المرنة

• يمكن استخدامه لعلاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما وحب الشباب.

• يقشر البشرة

• يحمي البشرة من أضرار الجذور الحرة ويحسن من سلامة البشرة الهيكلية

• مرطب طبيعي

• منظف ممتاز للمسام

• يمكن أن يساعد في تفتيح الندبات

• يساعد على تقليل حب الشباب

• يقلل من التهاب حروق الشمس

• يضيء بشرة البشرة

فيما يلي نصائح الجمال المفضلة لدينا لاستخدام العسل كمكون للعناية بالبشرة:

• للتخفيف من جفاف الجلد: اخلطي 1 ملعقة كبيرة من العسل مع 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون و 1 ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي للحصول على قوام موحد. يوضع القناع على الوجه والرقبة ويترك لمدة 15-20 دقيقة. يغسل بالماء البارد.

• لمقاومة الشيخوخة: خذ بياض بيضة واحدة وأضف ملعقة صغيرة من العسل وأربع قطرات من زيت شجرة الشاي. اخلط جيدا. نظفي وجهك وضعي هذا القناع بالتساوي على الوجه والرقبة ومنطقة الصدر. اتركه لمدة 20 دقيقة وحاول ألا تتحدث أو تنظر إلى هاتفك خلال هذا الوقت. اغسله بالماء.

• لتفتيح البشرة: تناول 1-2 ملاعق كبيرة من البن المطحون وملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من اللبن الرائب. يُمزج جيدًا حتى يصبح معجونًا ويوضع على الجلد. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم افركي بلطف بحركات دائرية.

• لإضافة توهج للبشرة: خذ ملعقتان كبيرتان من العسل واخلطيه مع ملعقتين كبيرتين من اللوز المطحون واخلطيه لتشكيل عجينة سميكة. ضعيه على وجهك لمدة 15-20 دقيقة واسترخي. اغسل بالماء البارد واستخدم مرطبًا بعد ذلك.

• للتخفيف من حب الشباب: تناول ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة وملعقتين كبيرتين من العسل. يوضع على الوجه ويترك لمدة 10-15 دقيقة. يغسل بالماء البارد. لا تفركي وجهك. استخدم هذا القناع مرتين في الأسبوع.

• للتخفيف من البشرة الدهنية: امزج نصف حبة من الخيار المبشور مع 1-2 ملاعق كبيرة من العسل و 1-2 ملاعق كبيرة من الحليب الخام. أضف هذا المزيج إلى الوجه والرقبة واتركه يرتاح حتى يجف. اغسل بالماء العادي وتمتع بفوائد البشرة الباردة والخالية من الدهون.

• لتهدئة وتقليل حروق الشمس: امزج العسل الخام والصبار الطازج بكميات متساوية. يوضع على الجلد المصاب بحروق الشمس ويترك لبضع دقائق. يغسل بالماء البارد.

• لتقليل الخطوط الدقيقة: خذ ملعقة كبيرة من العسل واخلطها مع نصف بابايا ممزوجة ، وبعض الحليب كامل الدسم لعمل عجينة ناعمة. يوضع على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة. التدليك لبضع دقائق لتحسين الدورة الدموية. اغسل بالماء الدافئ ، واتركها حتى تجف ثم ضع المرطب.

• لتفتيح الندبات: تناول ملعقتين كبيرتين من العسل الخام وأضيفي بضع قطرات من عصير الليمون. يوضع على الوجه ويترك لمدة 10-15 دقيقة. يغسل بالماء العادي. لا تستخدم هذه العبوة إذا كان لديك حب شباب نشط.

تأكد من إجراء اختبار البقعة قبل استخدام العسل على الوجه.

نصيحة: إذا كنت في عجلة من أمرك وترغب في تجديد التوهج على وجهك. ضع العسل الخام واتركه لمدة 10 دقائق واغسله بالماء البارد وسيتوهج وجهك.