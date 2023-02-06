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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تعلن عن أولى ضحايا زلزال جنوب البلاد

زلزال
زلزال

أعلن حاكم مدينة عثمانية التركية، اليوم الإثنين، مقتل 5 أشخاص حتى الآن نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد.

وقال المسؤول الحكومي التركي إن الزلزال تسبب في انهيار 34 مبنى في البلاد.

يأتي ذلك في كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن وقوع 6 زلازل مختلفة في جنوب البلاد، ما تسبب في انهيار العديد من الأبنية في البلاد.

وكانت أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الإثنين، أن زلزال جنوب تركيا وصلت شدته إلى 7.9 على مقياس ريختر.

وكان أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، عن وقوع زلزال بقوة 7.7على مقياس ريختر مركزه مدينة غازي عنتاب التركية، وشعرت به عدد من دول البحر المتوسط.

وقال المركز إن مركز هذا الزلزال كان مدينة غازي عنتاب، وكان بقوة تصل إلى أكثر من 7.7على مقياس ريختر.

وشعرعدد من سكان دول مصر وتركيا وقبرص واليونان ولبنان بهزة أرضية استمرت لفترة.


وقال مركز ألماني إن زلزال ضرب جنوب تركيا بلغت شدته 7.7 على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات. 

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