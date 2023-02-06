تفاصيل مثيرة حول تول أسامه نبيه الإدارة الفنية للزمالك في مواجهة فاركو

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن عودة جوسفالدو فيريرا لمنصب المدير الفني لفريق الزمالك قرار خاطئ بنسبة كبيرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "إدارة الزمالك كسرت هيبة وشخصية فيريرا القوية، ورحيله بسبب تدهور النتائج في وقت سابق كان قرار منطقي ومتوقع للغاية ولكن عودته مجددا كان قرارا خاطئا من جميع الأطراف فكيف سيتعامل معه لاعبو الفريق؟!".

وأضاف: "كيف تقوم إدارة الزمالك بعمل شرط جزائي كبير، وعقد فيريرا فيه شروط قوية للغاية كلها ليست في صالح النادي".

قائمة الزمالك من اختيار نيبه

وتابع: "من اختار قائمة الزمالك هو أسامة نبيه، وهو من سيدير اللقاء أمام فاركو، وكان الاتفاق أن يعود فيريرا بعد هذه المباراة لقيادة الفريق الأبيض مجددا".

وزاد: "ما حدث بعودة فيريرا إلى منصب المدير الفني (تهريج)، كنت أتمنى قيادة أسامة نبيه للزمالك واستمراره حتى نهاية الموسم، لكن مع عودة البرتغالي أتمنى رحيله عن الفريق في المرحلة الحالية".

وأكمل: "في النهاية فيريرا سيكمل مسيرته مع الزمالك، وسيرحل أسامة نبيه بصفة طبيعية، وسوف ينضم جهاز معاون جديد".