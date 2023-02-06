مجلة نور تعقد ورش أخلاقية وتوعوية للأطفال بمعرض الكتاب

عقدت مجلة نور للطفل التابعة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عدة ورش فى هذا الصدد.

وقدمت الكاتبة والخبيرة التربوية تيسير حمادة، ورشة لتقديم نصائح لأولياء الأمور لأهمية تعزيز ثقة الطفل بنفسه لمجابهة التنمر والتحرش.

كما قدمت المجلة ورش الحكى للعديد من كتاب المجلة تتناول سيرة النبي والصحابة قدمتها الكاتبة اميمة عز الدين، وورش حكى للقصص العلمية الشيقة للكاتب( د.طارق فرج)من باب حكايات علمية بالمجلة.

يأتي هذا فى إطار الدور التربوى والتثقيفى والتوعوى الذى تقوم به مجله نور للاطفال انطلاقاً من ايمانها بأهمية التوعية النفسية وتقديم الارشاد السلوكى لجميع النشء باعمارهم المختلفة.