بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم بمدينة المنيا بين سيارتين ملاكى تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي نهاية كوبري النيل بمدينة المنيا، ناحية منطقة ابو فليو، وقد أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفي العام.

وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب تصادم بين سيارة ملاكى رقم 4782 وسيارة أخرى ملاكى 1286 وقد أسفر عن إصابة كلا من محمد. ع 30 سنه ومحمد. ط. م 29 سنه ومحمد. ط 40 سنة ومحمد. ا. ع 20 سنة تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إخطار النيابة والتي باشرت التحقيق.