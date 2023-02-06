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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

تصادم سيارتين بالمنيا
تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم بمدينة المنيا بين سيارتين ملاكى تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي نهاية كوبري النيل بمدينة المنيا، ناحية منطقة ابو فليو، وقد أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفي  العام.

 

وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب تصادم  بين  سيارة ملاكى  رقم  4782  وسيارة أخرى ملاكى 1286  وقد أسفر عن إصابة كلا من  محمد. ع 30 سنه ومحمد. ط. م 29 سنه ومحمد. ط 40 سنة ومحمد. ا. ع 20 سنة  تم نقل المصابين للمستشفى  وتحرر عن الواقعة  المحضر اللازم  وتم إخطار النيابة والتي باشرت التحقيق.

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