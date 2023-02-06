تطوير الميادين والطرق.. المنيا الجديدة في ثوبها الجديد| شاهد

بعد تطوير الميادين وأعمال التشجير واستكمال الطرق أصبحت مدينة المنيا الجديدة مدينة الجمال والهدوء والتنزه لأهالي المنيا وقبلة لمواكب الزفاف والتقاط الصور بالميادين الواسعة وكذلك التنزه بالطريق الأوسط السياحي الذي يكشف مدينة المنيا الام بالكامل ويرسم لوحة فنية بديعة للمنطقة.

ويحرص عدد كبير من العرسان على الذهاب لعمل “ سيشن" الصور وقضاء وقت ممتع في التصوير والزفة بالسيارات بالطريق السياحي.

يقول المهندس خالد نايف عبد العزيز رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة إنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وإعادة تأهيل شبكات الإنارة العامة للطريق الأوسط لربط مدينة المنيا الجديدة بمدينة المنيا الأم وحفاظاً على سلامة مرتادي الطريق ليلاً مؤكداً أنه يتم تنفيذ أعمال الطرق بكفاءة وجودة عالية استعداداً لتسليم المواطنين حاجزي الوحدات السكنية، وحفاظاً على الصورة الحضارية للمدينة

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة انه تم تكثيف معدلات الأعمال للانتهاء من تنفيذ خُطة استكمال الطرق بمنطقة الامتداد "الـ 1360 فدانا" بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة أنه تم الانتهاء من أعمال الطرق مرحلة ثانية ( طبقة أساس - MCO - طبقة رابطة أسفلتية ) بمواقع 85 عمارة " إسكان اجتماعي " بمنطقة الـ 1360 فدانا والطريق المؤدي إليها من الطريق الصحراوي ( المنيا – أسيوط ) .

يشار ر إلى أن مدينة المنيا الجديدة تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 1986 وبدأ العمل بها فعليًا سنة 1991 وتم تعديل كردون المنيا الجديدة بالقرار الجمهوري رقم 392 لعام 2004 وعلى قرار رئيس الجمهورية لسنة 2017 بشأن تخصيص مساحة 4940 فدان للغابات الشجرية وقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2015 بشان إعادة تخصيص مساحة 1522 فدان لمدينة المنيا الجديدة.

وتقع المدينة شرق نهر النيل أمام مدينة المنيا الام حيث تبعد عن القاهرة بمسافة 250 كيلو متر وتقع المنيا الجديدة فوق هضبة ارتفاعها من 123 متر إلى 137 متر فوق سطح البحر، كما أنها تتميز باحتوائها على 3 مداخل رئيسية هم مدخل من طريق القاهرة – أسوان ومدخل من المنيا الصحراوي الشرقي والمدخل الأخير من المنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة.

وتبلغ مساحة المنيا الجديدة أكثر من 31 ألف فدان حيث تبلغ الكتلة العمرانية من هذه المساحة 6659 فدان وتضم المدينة 8 أحياء سكنية على مساحة 418 فدان ويوجد بها مساحات خضراء تغطي مساحة 871 فدان وتحتوي على مناطق خدمية بمساحة 371 فدان.

كما تضم منطقة جامعات على مساحة 240 فدان ويوجد بها منطقة سياحية على مساحة 135 فدان تضم أيضا مناطق ترفيهية على مساحة 114 فدان

ويوجد بها منطقة للصناعات الحرفية على مساحة 50 فدان

يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المختلفة في المدينة 32010 وحدة سكنية منفذه وجارى تنفيذها حيث تم تنفيذ 24556 وحدة سكنية منفذه وجارى تنفيذها بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتضم 10848 وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي وتضم 336 وحدة سكنية ضمن مشروع إسكان دار مصر وتضم 528 وحدة سكنية ضمن مشروع إسكان جنة، بينما 1152 وحدة سكنية ضمن مشروع إسكان سكن مصر وتنفيذ 7454 وحدة سكنية منفذه وجارى تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص وتسليم 8627 قطعة أرض للأفراد تنقسم بين فيلات وعمارات.



وتسليم 5718 قطعة أرض ضمن مشروع ابنى بيتك للأفراد لبناء عمارات سكنية إضافة إلى تسليم 6500 قطعة أرض تم تخطيطها للإسكان الاجتماعي وجارى إدخال المرافق وتسليم 515 قطعة أرض بمنطقة 150 فدان تم تخطيطها للإسكان الأكثر تميزاً.

المنيا الجديدة

المنيا الجديدة

المنيا الجديدة