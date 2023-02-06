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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

استكمال ومناقشة معايير الخطة البحثية لجامعة أسوان 2023 - 2028

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

صرح الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه اجتمعت اليوم لجنة وضع الخطة البحثية المستقبلية لجامعة أسوان بداية من عام ٢٠٢٣م حتي عام ٢٠٢٨ وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة وذلك لمناقشة منهجية وآليات إستراتيجية إعداد الخطة البحثية لجامعة أسوان.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة المعايير التي وضعها أعضاء اللجنة ، والعمل على تقسيم المعايير لعدة محاور منها محور تكنولوجى، محور الصحة والسكان، ومحور التنمية المستدامة، ومناقشة عدة محاور أخرى لخدمة الجامعة والعمل على ترجمة أهدافها المجتمعية والعلمية والبحثية، بما يعود بالنفع على المجتمع والبيئة المحيطة بأسوان، مع ووضع محور استثمارى يتماشى مع أهداف الدولة لدعم المنظومة الاقتصادية من خلال الاستثمار في العقول وهو أرقى أنواع الاستثمار.

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وكان قد صرح الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان بأنه في إطار دعم شباب الأطباء والعمل على تبادل الخبرات والتدريب المستمر يعتزم قسم المسالك علي إقامة ورشة عمل دولية بالتعاون مع الرابطة العربية للمسالك والتي مقرها دبى .

وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، والدكتور محمد مصطفى حسين رئيس قسم المسالك، ووكيل كليه الطب للدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع الرابطة العربية للمسالك والتي مقرها دبي برئاسة الدكتور ياسر فرحات أستاذ المسالك ورئيس الرابطة العربية للمسالك ، والدكتور أحمد راشد حماد أستاذ المسالك سكرتير الرابطة العربية للمسالك.

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ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو علم الدين مدرس جراحة المسالك والذكورة طب أسوان بأنه يأتي انعقاد هذه الورشة الدولية طبقاً لبرتوكول التعاون المبرم مع الرابطه فانه تقرر عقد ورش عمل دولية يوم الخميس القادم التاسع من فبراير الجارى في تخصص المسالك لتدريب الأطباء من مختلف دول العالم في تركيب دعامات القضيب الشبه صلبه لمرضي الضعف الجنسي .

وقال عمرو علم الدين بأن الفعاليات ستشهد حضور خبراء في هذا المجال من مختلف انحاء العالم ويشرف على هذه الورشه العمليه الخبير الإيطالي  Professor Dr Carlo Bettocchi ، رئيس الجمعيه الاوربيه لطب الذكوره ومن جمهوريه مصر العربية، ومنسق ورشه العمل   Dr Amr Alam  مدرس جراحه المسالك والذكورة طب أسوان.

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