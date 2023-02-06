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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يطمئن هاتفيا على الشاب السوداني منقذ سيدة القطار

الشاب السوداني
الشاب السوداني

اطمأن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، خلال اتصال هاتفي، مع الشاب السوداني "أحمد المدثر" منقذ ضحية حادث القطار، داعيا المولى عز وجل له تمام الشفاء، و شاكرا له فعله الطيب وشهامته.

كما زار الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي؛ يرافقه الدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية الطب بأسيوط والمحاسب محمد شحاتة الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي والدكتور أحمد يوسف عضو المكتب الفني والأستاذ أحمد شمس مدير الشئون القانونية، الشاب السوداني أحمد المدثر منقذ ضحية حادث القطار والسيدة  زمزم ضحية الحادث، بمستشفيات جامعة أسيوط؛ للاطمئنان على حالتهما الصحية، ومتابعة سير العملية العلاجية لهما.

وقدم نائب رئيس جامعة الأزهر، جزيل الشكر لحسن صنيعه وداعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل.

كما أشاد نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بحسن استقبال عميد طب أسيوط، مؤكدا الدور الكبير الذي تقوم به المستشفيات الجامعية بأسيوط من خدمات طبيبة متميزة لجميع  أبناء محافظات الصعيد.

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جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر سلامة داود الشاب السوداني أحمد المدثر حادث القطار

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