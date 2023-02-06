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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا إلى 1014 قتيلاً

صدى البلد

أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجر اليوم إلى 1014 قتيلاً.

وقال سيزر، خلال مؤتمر صحفي: "حتى الآن وقعت 105 هزة ارتدادية للزلزال وقد تلقينا 2524 بلاغًا بشأن منازل مدمرة. سوف يتم إيصال مساعدات إلى منطقة الزلزال عبر الجو والبحر. عدد المواطنين الذين فقدوا أرواحهم جراء الزلزال بلغ حتى الآن 1014".

أسوأ زلزال منذ 1939

ومنذ قليل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الزلزال الذي شهدته تركيا فجر اليوم هو الأسوأ منذ 1939، مشيرًا إلى أن عدد القتلى جراء الزلزال بلغ حتى الآن 912 والجرحى 5385 شخصا.

وأضاف أردوغان ، خلال مؤتمر صحفي: "دولتنا تحركت عبر كل مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها".

وتابع: "هذا أكبر زلزال في المنطقة بعد زلزال أرزنجان، وتسبب بأضرار في محافظات عدة، ولا يمكن التكهن إلى أي مدى سترتفع الوفيات نظرا لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ".

وأشار أردوغان ، إلى أنه تم إنقاذ 2470 شخصا من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال، مضيفًا: "العدد الإجمالي لضحايا الزلزال ارتفع إلى 912 قتيلا و5383 مصابا إضافة لتهدم 2818 بناية".

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وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أن تركيا قررت تعطيل الدراسة لمدة أسبوع في المناطق المتضررة من الزلزال، مشيرًا أيضًا إلى إغلاق مطار هطاي وتوقيف حركة الطيران المدني في ولايتي قهرمان مرعش وعنتاب.

وقال أقطاي في مؤتمر صحفي: “تركيا تلقت اتصالات من دول كثيرة لتقديم المساعدات وستعمل وزارة الخارجية على تنسيق الأمر”، مضيفًا: “أولويتنا حاليا التدخل السريع وتأمين الإيواء والغذاء للمتضررين”.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو وصورا تظهر حجم الدمار الذي خلفه الزلزال في مناطق جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، وسط أنباء عن وجود قتلى وجرحى وانهيار عدد كبير من المباني في محافظات حلب واللاذقية وحماة.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن طواقم الوزارة تدير عملية الإنقاذ في المنطقة التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد، والتي تتعرض لهزات ارتدادية.

وأضاف الوزير ، أن الزلزال ضرب مدينتي هاتاي وغازي عنتاب، وأن فرق الإنقاذ من كل المحافظات تتجه للمناطق المنكوبة.

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وأوضح الوزير، أنه تم رصد 6 هزات ارتدادية تجاوزت شدتها 6 درجات على سلم ريختر، وقال إنه تم رفع حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية.

كما أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جميع الوحدات التركية في حالة تأهب قصوى  من أجل تجاوز كارثة الزلزال بأقل الخسائر، قائلاً إن جميع الأجهزة ذات الصلة في حالة تأهب بسبب زلزال ولاية قهرمان مرعش بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ، مضيفا : "أرسلنا فرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المتضررة من الزلزال".

وأعرب الرئيس التركي عن تمنياته السلامة السلامة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد فجر الإثنين.

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