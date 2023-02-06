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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يقدم التعازي في ضحايا زلزال سوريا وتركيا

محمد صلاح
محمد صلاح

قدم الدولي المصري محمد صلاح نجم  ليفربول الإنجليزي، التعازي لأهالي ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه بموقع “تويتر”، “تعازينا في الأرواح التي فقدت وأتمنى الشفاء التام لجميع المصابين”.

وكان زلزال بقوة 8ر7 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، صباح اليوم، على عمق 18 كيلومترا، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات في البلدين، كما ألحق أضرارا بالبنية التحتية.

وشعر سكان قبرص ولبنان بالزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأصدرت الرئاسة السورية بيانا على خلفية الاجتماع الطارئ الذي عقده الرئيس السوري بشار الأسد لبحث تداعيات الزلزال المدمر.

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