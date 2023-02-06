يباع في المزادات بأعلى سعر..هاتف آيفون موديل 2007 يصل لـ50 ألف دولار

وصل سعر أول هاتف ذكي من شركة آبل وهو آيفون iPhone من الجيل الأول موديل عام 2007 لم يستعمل إلى سعر 50 ألف دولار أمريكي في مزاد علني.

وفقا لتقرير موقع "cnn"، طرح الجيل الاول من هواتف آيفون في 2007 للبيع في المتاجر للبيع مقابل 599 دولارًا أمريكيًا فقط آنذاك، وكان يقدم لمستخدمي Apple الأوائل إمكانيات بدائية جدا لأي هاتف، هذه المواصفات لم تعد تقدم في أي هاتف ذكي في الأسواق حاليا حتى في الفئة المبتدئة، كانت الشاشة قطرها 3.5 بوصة فقط بكاميرا 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى خيارات تخزين 4 جيجابايت و 8 جيجابايت مع إمكانية الوصول إلى الإنترنت وخدمات الـ iTunes. وقتها لم يكن لشركة "آبل" متجر تطبيقات خاص بها، وكان يعمل على شبكة 2G وكان حصريًا لشبكة AT & T.

iPhone

حصلت فنانة رسم التاتو "كارين جرين" على نسخة 8 جيجابايت كهدية من أحد أصدقائها ولم تستعمله أبدا، وفقًا لما قالته في البرنامج التلفزيوني النهاري "The Doctor & The Diva" في عام 2019، وأثناء البرنامج التليفزيوني قيم أحد المثمنين الهاتف بمبلغ 5000 دولار في ذلك الوقت.

منذ ذلك الحين بدأ مالكي أجهزة آيفون من الجيل الأول الانتباه للثروة التي يمتلكونها وأن الهاتف قيمته ازدادت بمرور الوقت على عكس ما يحدث مع أي هاتف نقال آخر، تم بيع هاتف iPhone آخر من الجيل الأول غير مستعمل في مزاد علني بأكثر من 39 ألف دولار في قائمة مزادات LCG التي أغلقت في أكتوبر الماضي.

تقوم حاليا صالة مزادات LCG Auctions أيضًا بإدراج هاتف رسامة التاتو "جرين" مع فتح المزايدة عند 2500 دولار على أمل أن يصل سعر المزايدات على آيفون إلى 50 ألف دولار.

قال المتحدث الرسمي باسم صالة مزادات LCG Auctions إن الإصدار الأول من آيفون الأصلي في حالته الأصلية و بعلبته من المصنع يُنظر إليه على أنه صيد ثمين واحد الأصول الممتازة بين هواة جامعي المقتنيات النادرة والمميزة، مضيفا "ولا شك أن الاهتمام بالمقتنيات ذات الصلة الوثيقة بالثقافة والفترة الزمنية يتزايد بوتيرة سريعة، وعلى الرغم من أرقام المبيعات المثيرة التي سبق وحققها آيفون أعتقد أن هناك المزيد من المفاجآت في الأفق".

هاتف ثوري أعاد تشكيل العالم

بسبب هواتف آيفون iPhone المقدمة من شركة آبل الأمريكية غير الناس طريقة تواصلهم إلى الأبد، هو أول من دمج مزيد من الخدمات عبر الإنترنت، بفضل هواتف ستيف جوبز المؤسس والمدير لـ "آبل"، تمكن مليارات المستخدمين اليوم من إنجاز أعمالهم ودفع فواتيرهم والتقاط صور لإرسالها لأصدقائهم من خلال الإنترنت.

بالعودة لعام 2007 مع الظهور الأول لـ آيفون، قال ستيف جوبز في معرض Macworld السنوي لشركة Apple ، خلال عرضه التقديمي: "سنصنع التاريخ معًا اليوم"، كما وصف جوبز الهاتف الذكي الجديد بأنه "هاتف نقال ثوري" سيحتوي على جهاز iPod وما أسماه "جهاز اتصال عبر الإنترنت"، مؤكدا أن الهاتف الجديدة " ثورة حقيقية لجلب تصفح الويب إلى الهاتف"