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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن المبادرة الرئاسية.. البدء في زراعة 170 ألف شجرة بقنا

زراعة الأشجار بمنطقة
زراعة الأشجار بمنطقة المساكن



 

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، البدء في زراعة الأشجار بمنطقة المساكن بمدينة قنا ، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة " 100 مليون شجرة"على مستوى الجمهورية، والتى تم اطلاقها لمواجهة التغيرات المناخية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

 

رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، وخلف حامد ومحمد رفعت، منسقي لجنة المبادرة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية.
 

 

 

وقال محافظ قنا ، إن زراعة هذه الأشجار تسهم فى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء بالمحافظة وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الإحتباس الحرارى، مع تحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

 

و أوضح محافظ قنا ، بأن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجه بتكثيف الجهود والإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، حيث تم إستلام 170 ألف شجرة" 109 ألف شجرة مثمرة، 61 ألف شجرة زينة"، مؤكدا أنه فور استلام الأشجار ، تم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة ، وقام مسئولى الوحدات المحلية للمن والقرى بالبدء في زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها.

 

و أشار الداودى، إلى أن الأشجار التى تم توزيعها على الوحدات المحلية شملت" 36 ألف شجرة زيتون، و 36 ألف شجرة ليمون، و 23 ألف شجرة جوافة، و 20 ألف شجرة كونو كاربس، و 20 ألف شجرة كازورينا، و 18 ألف شجرة كافور ، و 10 ألف شجرة برتقال، و 2 ألف شجرة يوسفى، و 2 ألف شجرة رومان، و 2 ألف شجرة فرشة الزجاج، و 1 ألف شجرة أكاسيا جاوكا".
 
 

 

قنا 100 مليون شجرة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 المبادرة الرئاسية التغيرات المناخية منطقة المساكن

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