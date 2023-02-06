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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كرة القدم للصم..وكيل شباب كفر الشيخ يستقبل لاعبا قبيل مشاركته بالبطولة الفرنسية

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ

استقبل الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، صباح اليوم اللاعب رضا عبد الوهاب الهنداوي، اللاعب بفريق كرة القدم للصم بنادى الإرادة والتحدي بعد تلقيه دعوة موجهة من النادى الفرنسي Association sportive des sourds de Nîmes للمشاركة في بطولة كرة القدم الفرنسية للصم للعام ٢٠٢٣م  و ذلك بعد تلقى ناديه الدعوة،، عبر خطاب اللجنة البارالمبية المصرية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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أشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمستوى اللاعب الفنى طوال الفترة الماضية ضمن صفوف فريق كفر الشيخ بدورى الصم والبكم على مستوى الجمهورية و أداءه المتميز خلال بطولة الدورى التى أقيمت بالغردقة وشهدت صعود فريق كفر الشيخ إلى نهائى الدورى العام الماضي، مقدماً له التهنئة و كل الدعم من المديرية.

 

وطالب وكيل الوزارة، اللاعب بالاستفادة من فرصة اللعب ضمن البطولة الفرنسية التى تعد تجربة رياضية هامة للاعب و بادرة أمل لجميع لاعبى كرة القدم من ذوى القدرات الخاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية بملف القادرون باختلاف خاصة على صعيد تنمية قدراتهم ومهاراتهم الرياضية.

 

جاء ذلك بحضور عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة.

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