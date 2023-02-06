روشتة لاحتواء الرجل لزوجته.. رمضان عبد المعز يكشف عنها

قدم الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، روشتة لكل زوج ، في كيفية احتواء الزوجة، والتعامل معها.



وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن النصيحة الأولى في كيفية احتواء الزوجة ، هي عدم تضخيم الأمور الفرعية ، فلا يضخم الأمور الصغيرة إلا أصحاب الفكر المختل، قائلا "متقفش ليها على الواحدة" فهناك عبادة تعرف بالتغافل.

وأشار إلى أن هناك كثير من الأمور ، في عدم معرفتها السلامة، فكان النبي يقول لأصحابه "لا يخبرني أحد عن احد من أصحابي شيئا، فإن أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر".

وأوضح، أن النصيحة الثانية، عدم ذكر إحسانه إلى زوجته وعدم ذكر إساءته إليه، منوها أن أسلوب المن من الأمور السيئة.

وأعلن عبد المعز، عن النصيحة الثالثة لاحتواء الزوج زوجته، أن يبتسم إليها، فالابتسامة لها سر كبير، فسألت السيدة عائشة عن حال النبي في بيته فقالت "كان بساما ضحاكا" وقالوا عن البشاشة أنها مصيدة المودة.

وكشف عن النصيحة الرابعة لاحتواء الزوج زوجته، منوها أنه لا يوجد بيت في الكرة الأرضية لا يحدث فيه مشاكل بين زوجين، فالعاقل يشعل النار ليستدفئ بها، والجاهل يشعل النار ليحترق بها، فإذا كان هناك مناوشات في الحياة الزوجية، فالعاقل من يعتبر بها حتى لا تتكرر الأخطاء، والتعلم من الدروس، فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

كما أكد أن من أهم الامور في الحياة الزوجية، هو كتمان السرائر ، فعيب على الرجل الحديث عن سر بيته خارج المنزل.