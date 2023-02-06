عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

روشتة لاحتواء الرجل لزوجته.. رمضان عبد المعز يكشف عنها

الزوجين
الزوجين

قدم الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، روشتة لكل زوج ، في كيفية احتواء الزوجة، والتعامل معها.


وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن النصيحة الأولى في كيفية احتواء الزوجة ، هي عدم تضخيم الأمور الفرعية ، فلا يضخم الأمور الصغيرة إلا أصحاب الفكر المختل، قائلا "متقفش ليها على الواحدة" فهناك عبادة تعرف بالتغافل.

وأشار إلى أن هناك كثير من الأمور ، في عدم معرفتها السلامة، فكان النبي يقول لأصحابه "لا يخبرني أحد عن احد من أصحابي شيئا، فإن أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر".

وأوضح، أن النصيحة الثانية، عدم ذكر إحسانه إلى زوجته وعدم ذكر إساءته إليه، منوها أن أسلوب المن من الأمور السيئة.

وأعلن عبد المعز، عن النصيحة الثالثة لاحتواء الزوج زوجته، أن يبتسم إليها، فالابتسامة لها سر كبير، فسألت السيدة عائشة عن حال النبي في بيته فقالت "كان بساما ضحاكا" وقالوا عن البشاشة أنها مصيدة المودة.

وكشف عن النصيحة الرابعة لاحتواء الزوج زوجته، منوها أنه لا يوجد بيت في الكرة الأرضية لا يحدث فيه مشاكل بين زوجين، فالعاقل يشعل النار ليستدفئ بها، والجاهل يشعل النار ليحترق بها، فإذا كان هناك مناوشات في الحياة الزوجية، فالعاقل من يعتبر بها حتى لا تتكرر الأخطاء، والتعلم من الدروس، فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

كما أكد أن من أهم الامور في الحياة الزوجية، هو كتمان السرائر ، فعيب على الرجل الحديث عن سر بيته خارج المنزل.

 

رمضان عبد المعز زوج احتواء الزوجة كيفية احتواء الزوجة النصيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور علي تأخر الزمالك بهدفين أمام فاركو

خالد الغندور يُفجر مفاجأة في قضية محمود كهربا

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

احذروا العاصفة.. أخطر 48 ساعة متبقية في طوبة| رياح عاتية وصقيع

الأردن.. قرار عاجل من التعليم بشأن تأجيل الدراسة

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

ترشيحاتنا

تهديد خطير.. استراتيجية بايدن تتسبب في كارثة بـ أوكرانيا

زلزال سوريا.. قرى دُمرت ووفاة النائب العام

أسهل فوز لفاركو.. تعليق مثير من هاني حتحوت على خسارة الزمالك

اجتماع عاجل بين زيلنسكي وقادة الجيش.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟

اتكتبلي عمر جديد.. رحمة طه تشكر الرئيس السيسي على استجابته لعلاجها.. فيديو

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. هدى الأتربي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

زالزال تركيا.. شاهد انتشار صور لانهيار طريق الريحانية بولاية أنطاكيا

بعد الهزة الارتدادية الثانية في تركيا.. طرق تفادي الزلزال أثناء القيادة

بزيادة وزن ملحوظة.. مي نور الشريف تتألق من داخل المتحف المصري

فيديو

استقرار الدولار ومفاجأة الذهب | تفاصيل الأسعار .. فيديو

عشرات الضحايا .. تفاصيل زلزال تركيا وسوريا الذي أرعب المصريين

إزاي نستعد لتوابع الزلزال | نصائح مهمة عليك اتباعها

210ملايين جنيه .. حقيقة بيع فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب وابنته تفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ