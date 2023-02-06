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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالثلاثة.. فاركو يفوز على الزمالك في مباراة مثيرة بـ الدوري

صدى البلد

انتهت احداث مباراة فاركو والزمالك بفوز فاركو بثلاثة أهدلف دون رد، خلال اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 17  من بطولة الدوري الممتاز.


استطاع لاعبي فاركو من كسر مصيدة التسلل وتغلغل شكري نجيب في الدقيقة 5 من عمر المباراة وسدد كرة رائعة على يمين محمد عواد حارس مرمى الزمالك ليعلن حكم المباراة عن الهدف الأول لفاركو.

تسلم عمرو جمال الكرة على خط منطقة الجزاء في الدقيقة 29 من عمر المباراة وسدد كرة قوية على يمين محمد عواد الذي لم يتمكن من التصدي لها وسكنت الكرة الشباك لتصبح النتيجة 2-0.

أنقذت العارضة مرمى الزمالك من هدف مؤكد لعمرو جمال مهاجم فريق فاركو في الدقيقة 75 من عمر المباراة وكاد أن يسجل الهدف الثالث لصالح فريقه.

توغل  سيف تيري هنري لاعب فاركو بين دفاعات الزمالك، ومر بمهارة رائعة في الدقيقة 93 من عمر المباراة، وسدد كرة رائعة سكنت شباك محمد عواد الذي لم يتمكن من فعل امامها شئ.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.
خط الدفاع: جابر كامل - رامي صبري - أحمد عوض - جيفرسون إينكادا.
خط الوسط: محمود حمادة - كينجسلي سوكاري - أحمد صغيري .
خط الهجوم: شكري نجيب - عمرو جمال - رزقي حمرون.
ويجلس على دكة البدلاء كل من:
محمود السيد - أحمد مودي - محمود عماد - سيف تيري - محمود جهاد - علي بهيج - عبدالله بكري - دي ماريا - عزمي غوما.

ويضم تشكيل الزمالك:
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - سيد عبد الله "نيمار"
خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيف جعفر
خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد طارق وأحمد فتوح و عمر جابر وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسامسون أكينولا.
 

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