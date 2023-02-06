الاقتصاد الأزرق.. تعاون بين مصر والمغرب لتبادل الخبرات في مجال الصيد

شارك الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، في الإصدار السادس من مؤتمر الاقتصاد الأزرق للعلوم " bbi " بمدينة اغادير بالمغرب تحت شعار “الاقتصاد الأزرق : محادثات العلوم مع أصحاب المصلحة من دول العالم”، بناءاً على دعوة من المعهد الوطني للبحث فى الصيد البحري بالمغرب.

حضر المؤتمر، 20 وزيرًا من عدة دول أوروبية وأفريقية من بينهم السيد د. السيد مرزوق القصير وزير الزراعة، حيث تم إجراء عدد من الحوارات واللقاءات الهادفة مع الجهات المعنية وأصحاب المصالح في مجال علوم المحيطات لوضع توصيات قابلة للتنفيذ والتطبيق من خلال التفاعل بين عمليات الصيد وتربية الأحياء المائية الجديدة والمستقرة ، والأوساط الأكاديمية والحكومية, وكذلك كيفية تطويرالقطاعين العام والخاص لتلبية إحتياجات العلم والمجتمع فى مجال الاقتصاد الأزرق.

كما جاء على هامش المؤتمر توقيع بروتوكول علمي بحثي فى مجالات مشتركة بحثية بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر و المعهد الوطني للبحث فى الصيد البحري بالمغرب لما لذلك من خطوة جيدة للتعاون الطيب والمثمر بين البلدين

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات فى مجال الإقتصاد الأزرق من خلال ورش العمل والتدريب المشترك على سفن الأبحاث وتبادل التكنولوجيا بين الطرفين.

وقام .د. عمرو زكريا بإجراء العديد من المقابلات على مدار 4 أيام ماضية مع رؤساء المعاهد الأفريقية وكذلك مع رئيس اللجنة الدولية لعلوم المحيطات بأفريقيا لتعزيز أوجه التعاون المشترك حيث تم الاتفاق على تدريب الافارقة بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالمعامل والسفن البحثية للمعهد.