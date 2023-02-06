عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاقتصاد الأزرق.. تعاون بين مصر والمغرب لتبادل الخبرات في مجال الصيد

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين مصر والمغرب لتبادل الخبرات في الاقتصاد

شارك الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، في  الإصدار السادس من مؤتمر الاقتصاد الأزرق للعلوم " bbi "  بمدينة اغادير بالمغرب تحت شعار “الاقتصاد الأزرق : محادثات العلوم مع أصحاب المصلحة من دول العالم”، بناءاً على دعوة من المعهد الوطني للبحث فى الصيد البحري بالمغرب.

txt

16 مؤتمرا وورشة عمل ومنتدى وحلقة نقاشية بمعرض الكتاب.. تفاصيل

txt

وزير التعليم العالي يكرم طلاب الجامعات والمعاهد الفائزين في مسابقة "معًا"

حضر المؤتمر،  20 وزيرًا من عدة دول أوروبية وأفريقية من بينهم السيد د. السيد مرزوق القصير وزير الزراعة، حيث تم إجراء عدد من الحوارات واللقاءات الهادفة مع الجهات المعنية وأصحاب المصالح في مجال علوم المحيطات لوضع توصيات قابلة للتنفيذ والتطبيق من خلال التفاعل بين عمليات الصيد وتربية الأحياء المائية الجديدة والمستقرة ، والأوساط الأكاديمية والحكومية, وكذلك كيفية تطويرالقطاعين العام والخاص لتلبية إحتياجات العلم والمجتمع فى مجال الاقتصاد الأزرق.
كما جاء على هامش المؤتمر توقيع بروتوكول علمي بحثي فى مجالات مشتركة بحثية  بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر و المعهد الوطني للبحث فى الصيد البحري بالمغرب لما لذلك من خطوة جيدة للتعاون الطيب والمثمر بين البلدين

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات فى مجال الإقتصاد الأزرق من خلال ورش العمل والتدريب المشترك على سفن الأبحاث وتبادل التكنولوجيا بين الطرفين.

وقام .د. عمرو زكريا بإجراء العديد من المقابلات على مدار 4 أيام ماضية  مع رؤساء المعاهد الأفريقية وكذلك مع رئيس اللجنة الدولية لعلوم المحيطات بأفريقيا لتعزيز أوجه التعاون المشترك حيث تم الاتفاق على تدريب الافارقة بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالمعامل والسفن البحثية للمعهد.

بروتوكول تعاون بين مصر والمغرب لتبادل الخبرات في الاقتصاد الازرق 3
بروتوكول تعاون بين مصر والمغرب لتبادل الخبرات في الاقتصاد الازرق 3
بروتوكول تعاون بين مصر والمغرب لتبادل الخبرات في الاقتصاد الازرق 2
بروتوكول تعاون بين مصر والمغرب لتبادل الخبرات في الاقتصاد الازرق 2
بروتوكول تعاون بين مصر والمغرب لتبادل الخبرات في الاقتصاد الازرق 1
بروتوكول تعاون بين مصر والمغرب لتبادل الخبرات في الاقتصاد الازرق 1
بروتوكول تعاون بين مصر والمغرب لتبادل الخبرات في الاقتصاد الازرق
بروتوكول تعاون بين مصر والمغرب لتبادل الخبرات في الاقتصاد الازرق
الدكتور عمرو زكريا المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد مؤتمر الاقتصاد الأزرق للعلوم bbi مدينة اغادير الاقتصاد الأزرق الصيد البحري Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور علي تأخر الزمالك بهدفين أمام فاركو

خالد الغندور يُفجر مفاجأة في قضية محمود كهربا

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

احذروا العاصفة.. أخطر 48 ساعة متبقية في طوبة| رياح عاتية وصقيع

الأردن.. قرار عاجل من التعليم بشأن تأجيل الدراسة

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

موضوعات متعلقة

انطلاق "المهرجان الرياضي الترويحي لطلاب الكليات المتخصصة" بجامعة كفر الشيخ

فحص الطعون المقدمة ضد المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية.. اليوم

خدمات مجانية لـ185 ألف مواطن.. حصيلة جهود جامعة طنطا لدعم "حياة كريمة"

التعليم العالي تنظيم ورشة عمل حول منظومة رصد الزلازل

ترشيحاتنا

قالتلي شكلك وحش.. نجمة ذا فويس تكشف تفاصيل تعرضها للتنمر من شيرين عبدالوهاب

تهديد خطير.. استراتيجية بايدن تتسبب في كارثة بـ أوكرانيا

زلزال سوريا.. قرى دُمرت ووفاة النائب العام

أسهل فوز لفاركو.. تعليق مثير من هاني حتحوت على خسارة الزمالك

اجتماع عاجل بين زيلنسكي وقادة الجيش.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟

اتكتبلي عمر جديد.. رحمة طه تشكر الرئيس السيسي على استجابته لعلاجها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. هدى الأتربي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

زالزال تركيا.. شاهد| صور لانهيار طريق الريحانية بولاية أنطاكيا

بعد الهزة الارتدادية الثانية في تركيا.. طرق تفادي الزلزال أثناء القيادة

بزيادة وزن ملحوظة.. مي نور الشريف تتألق من داخل المتحف المصري

فيديو

استقرار الدولار ومفاجأة الذهب | تفاصيل الأسعار .. فيديو

عشرات الضحايا .. تفاصيل زلزال تركيا وسوريا الذي أرعب المصريين

إزاي نستعد لتوابع الزلزال | نصائح مهمة عليك اتباعها

210ملايين جنيه .. حقيقة بيع فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب وابنته تفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ