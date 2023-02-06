أسهل فوز لفاركو.. تعليق مثير من هاني حتحوت على خسارة الزمالك

علق الإعلامي هاني حتحوت، علي خسارة الزمالك اليوم أمام فاركو في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب حتحوت من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “هدف مارادوني من سيف تيري في مرمى الزمالك يختم ثلاثية حقق بها فاركو أسهل فوز له في الدوري هذا الموسم.. برافو طارق العشري وفاركو.. ‏حظ أوفر لجمهور الزمالك الذي لا أعتقد أن الدوري مازال في حساباته، وعليه أن يصب كامل تركيزه الآن على إفريقيا”.

وانتهت أحداث مباراة فاركو والزمالك بفوز فاركو بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز.



استطاع لاعبي فاركو من كسر مصيدة التسلل وتغلغل شكري نجيب في الدقيقة 5 من عمر المباراة وسدد كرة رائعة على يمين محمد عواد حارس مرمى الزمالك ليعلن حكم المباراة عن الهدف الأول لفاركو.

تسلم عمرو جمال الكرة على خط منطقة الجزاء في الدقيقة 29 من عمر المباراة وسدد كرة قوية على يمين محمد عواد الذي لم يتمكن من التصدي لها وسكنت الكرة الشباك لتصبح النتيجة 2-0.

أنقذت العارضة مرمى الزمالك من هدف مؤكد لعمرو جمال مهاجم فريق فاركو في الدقيقة 75 من عمر المباراة وكاد أن يسجل الهدف الثالث لصالح فريقه.