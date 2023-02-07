تصدرت تريند اليوتيوب.. المطرب العراقي علي حسن يطرح أحدث أغانيه| فيديو

طرح المطرب العراقي علي حسن فليح ؛ أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم "الحية"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الاغنية من كلمات علي الحلفي وألحان أبو عليو وماستر مهند الكعبي و إخراج أحمد الربيعي، وتجاوزت الأغنية بعد ساعات من طرحها، تريند يوتيوب، حيث تجاوزت مشاهدتها النصف مليون.

من جانب آخر يستعد علي فليح، لطرح أغنية جديدة رفقة ماجد المهندس؛ حيث سيتم تصويرها مطلع الشهر المقبل.

ماجد المهندس واغنية بخور:

حقق الفنان ماجد المهندس، ربع مليون مشاهدة، بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم عود البخور، وذلك بعد يوم من طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية عود البخور للفنان ماجد المهندس، من أشعار: جموح، ألحان: فايز السعيد، توزيع: نور هاشم، وتريات: هيثم سعدون، صولو عود: صادق جعفر، صولو قانون: حسن فالح، صولو ناي وساكسفون: وسام خصاف، صولو تشيلو: أحمد طه، جيتارات: باسم سعيد، ايقاعات: سمير القطان، هندسة صوت: حسين بركات، مكساج: جاسم محمد، إدارة إنتاج وفيديو آرت: علاء فياض، إشراف عام: علي الخوار.

أحدث أغاني ماجد المهندس

وحصد الفنان ماجد المهندس، 2 مليون ونصف المليون مشاهدة، بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "لندن"، وذلك بعد طرحها على القناة الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 15 أغسطس الجاري.

وأغنية لندن لـ ماجد المهندس، من كلمات: برقان، ألحان وإشراف: فهد الناصر، توزيع: سيروس، وتريات: تامر فايظي، ايقاع: ابراهيم حسن، جيتار: روكيت، كورال الامارات، ناي: وسام خصاف، قانون: حسن فالح، عود: صادق جعفر، هندسة صوت: حسين بركات - علي الدشتي - عبدالله العماني - عمرو صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد، فوتغراف: فؤاد مفلح، ستايلست: محمد عيد، كوافير: وليد بيدق، صالون خليل.

كلمات أغنية لندن لـ ماجد المهندس

زانت حياتي يوم شفتك ِفلَندن

تحت الغيوم اللي تلاعب خيالك

دنياي صارت لك وحبك توطن

في قلب عاشق كل همه منالك

تحت المطر بالصيف حبك تمكن

والعين بس قامت تداعب جمالك

باسمك خفوقي قام يقصد يلحن

هذا الهوى اللي ما يبــدل بدالك

لندن وانا وياك صارت تجنن

ذكرى أماكننا ولهفة وصـــالك

غنى الضباب بحب ولجلك تفنن

شبت به أنوار الوله يوم جا لك

أغاني ماجد المهندس

طرح الفنان ماجد المهندس، أحدث أغانيه التي تحمل اسم نومة الظالم، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية ما يقرب من 100 ألف مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها.

أغنية نومة الظالم لـ ماجد المهندس، من كلمات منصور الشادي، وألحان بندر سعد.

استقبل الفنان ماجد المهندس، مؤخرا، أحدث أغانيه التي تحمل اسم أوكسجين، التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر تطبيق ديزر للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب.