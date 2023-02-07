قصة شاب حاول القفز من أعلى محكمة بالمنوفية وأقنعه رئيسها بالنزول| شاهد

دكتور بوظ أسنانه..

حاول شاب التخلص من حياته بإلقاء نفسه من أعلى مبنى محكمة شبين الكوم الجزئية في محافظة المنوفية، حيث تمكن الشاب ابن مدينة تلا من التسلل إلى أسوار المحكمة والصعود أعلاها مهددا بالقفز من فوقها وإنهاء حياته.

بدأت الواقعة عندما ذهب الشاب إلى أحد أطباء الأسنان، وذلك بمدينة شبين الكوم، واتفق معه الطبيب على علاجه وزراعة أسنان وعظام بالفك، حيث كان يعاني من مشكلة طبية في أسنانه.

وقام الشاب بدفع نحو 75 ألف جنيه، ولكنه فوجئ بأن الطبيب "بوظ" أسنانه، كما أكد حيث أصبح غير قادر على الأكل أو الكلام، ورفض الطبيب استكمال علاجه رغم حصوله على المبلغ على دفعتين.

وقام الشاب "م. ع. ش"، ابن قرية كفر طبلوها بمركز تلا، بتحرير محضر ضد الطبيب، إلا أنه تم حفظ المحضر، كما أنه تقدم بتظلم إلى المحامي العام لنيابات شبين الكوم وأيضا تم حفظ المحضر، وهو ما أدى إلى غضب الشاب ومحاولته إنهاء حياته.

وصعد الشاب إلى أعلى محكمة شبين الكوم من أجل القفز والتخلص من حياته، إلا أن رئيس محكمة شبين الكوم صعد إليه وأقنعه بالعدول عن القفز والنزول، وأكد أنه سيتم حل المشكلة، حيث أقنعه بأن يقدم تظلما مرة أخرى من أجل النظر فيه.

فيما أكد مصدر أن أحد نواب مركز الباجور تعهد بعلاج أسنان الشاب مرة أخرى، وذلك تدخلا منه لحل المشكلة.

وتم تحرير محضر إثبات حالة، وتم إخلاء سبيل الشاب ابن مركز تلا، وذلك في محاولات استمرت لساعات لحل المشكلة.

وكان أهالي مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية تداولوا فيديو يوضح محاولة شاب القفز من أعلى مبنى محكمة شبين الكوم وسط حالة من الدهشة بين الجميع.