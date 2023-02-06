بسبب فضيحة فساد.. سياسي فرنسي يدعو إلي وقف دعم أوكرانيا

دعا السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إلى وقف دعم أوكرانيا وسط فضيحة فساد.

أشار إلى فيليبو، أن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، متورط في قضية فساد.

وكتب السياسي لفرنسي في تغريدة علي “تويتر”، "كل المساعدات التي نرسلها هناك نهبت بالكامل، مليار مليار! دعونا نوقف هذا!"

وفي وقت سابق، قال رئيس حزب “خادم الشعب” الحاكم، ديفيد أراخاميا، إنه سيتم نقل أليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع الأوكراني إلى منصب وزير الصناعات الاستراتيجية.

قبل ذلك، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف عن إجراء تدقيق مالي داخلي في وزارة الدفاع.