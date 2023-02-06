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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

اجتماع عاجل بين زيلنسكي وقادة الجيش.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

عقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، اجتماعا لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، ونوقشت مسألة تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة والذخيرة بالقرب من باخموت بشكل منفصل.

وكتب مكتب زيلينسكي عبر “تليجرام”، “عقد زيلينسكي، اليوم الاثنين، اجتماعا لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، حيث أولى أعضاء القيادة اهتماما خاصا لمواقع قوات الدفاع في اتجاه باخموت وتزويدهم بالأسلحة والذخائر اللازمة”.

كما تم بحث موضوع المرشحين للتعيين في مناصب رؤساء الإدارات العسكرية الإقليمية في عدد من المناطق.

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وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية لن تستسلم باخموت.

ورفض مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، ذكر خسائر الجانب الأوكراني في باخموت، قائلاً إن أوكرانيا "تدفع الثمن الأعلى" لاستحواذها على المدينة.

أوكرانيا القوات المسلحة زيلينسكي القوات المسلحة الأوكرانية الجيش الأوكراني باخموت

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