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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادثة غريبة.. سرقة قطار هندي على يد لصوص محترفين

سرقة قطار
سرقة قطار

في حادثة غريبة، سرقت مجموعة من اللصوص المجهولين قضبان قطار يبلغ طوله مسافة حوالي كيلومترين كان يستخدم لربط مصنع لوهات للسكر بمحطة بانداول للسكك الحديدية الهندية، وفقًا للتقارير.

بعد الحادث المروع، تم إيقاف اثنين من موظفي قوة حماية السكك الحديدية (RPF)، وصرح بعض المسئولين إن السرقة تمت "بالتواطؤ" مع أفراد الأمن الآخرين.

تم الإبلاغ أيضًا عن بيع القضبان لتجار الخردة بعد إزالته، كما اكتشف المسئولون أن قطار السكة الحديد الذي يبلغ طوله مسافة كيلومترين قد تم بيعه بدون مناقصة تنافسية بتواطؤ من بعض أعضاء إدارة السكك الحديدية.

 

سرقات ضخمة في الهند 

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من انتشار تقارير عن عدة حوادث سرقة مريبة في ولاية بيهار.

تم الإبلاغ عن سرقة برج شبكة محمول يبلغ ارتفاعه 29 قدمًا من قبل لصوص زعموا أنهم عمال اتصالات في باتنا.

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