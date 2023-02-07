العثور على كريستيان أتسو لاعب غانا حيا تحت الأنقاض ونقله لمستشفى بتركيا

قالت تقارير صحفية تركية، إنه تم العثور على النجم الغاني كريستيان أتسو، مهاجم فريق هاتاي سبور التركي، حيا تحت الأنقاض، بعد إنقاذه من تحت أنقاض مبنى مدمر نتيجة الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد.

وقال الصحفي الغاني الموثوق صديق أدامز، على صفحته عبر "تويتر": "ما زلت على اتصال بالمقربين من كريستيان أتسو، أكد لنا زميل في فريقه، أنه تم العثور على اللاعب ونقله إلى المستشفى"

وكان اللاعب الدولي الغاني كريستيان أتسو من بين المفقودين بعد انهيار مبنى سكني في مقاطعة هاتاي بتركيا اثر الزلزال الضخم الذي وقع أمس الاثنين.

ولقد سجل أتسو هدف الفوز بالدقيقة 97 لفريق هاتاي سبور التركي ليلة الأحد عندما تغلب على قاسم باشا 1-0 ، لكن بعد ساعات قليلة تم الإبلاغ عن فقده في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي أدى إلى تدمير مجمعات سكنية كاملة في العديد من المدن التركية والسورية.

وقال مصطفى عزت نائب رئيس هاتيس سبور لمحطة 'بلاي سبور' التلفزيونية التركية: 'كريستيان أتسو و (مدير النادي الرياضي) تانر سافوت ما زالا تحت الأنقاض'.

وقال لـ BeIN Sports إنه تم إنقاذ العديد من اللاعبين والمسؤولين وأن النادي يعمل على مساعدة الآخرين.

ولعب أتسو (31 عاما) في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نيوكاسل يونايتد وإيفرتون على سبيل الإعارة من تشيلسي لكنه انضم إلى هاتاي سبور في سبتمبر أيلول.

نيوكاسل ، الذي ساعد أتسو في الصعود من البطولة في 2016/17 ، غرد بأنه 'يدعو لبعض الأخبار الإيجابية'.

كما غرد فريق تشيلسي معبرا عن خالص دعم اعضائه للضحايا وذويهم.

وكتب الاتحاد الغاني لكرة القدم على تويتر 'نصلي من أجل غانا الدولي كريستيان أتسو وضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا'. 'ما زلنا نأمل في الأخبار الإيجابية'.

وتم اختيار أتسو آخر مرة للعب مع غانا في عام 2019 ، لكنه لم يتقاعد رسميًا من كرة القدم الدولية.

وكتبت نانا أكوفو أدو رئيسة غانا على تويتر 'قلوبنا وصلواتنا للناجين ونصلي من أجل أن يتم العثور على مواطننا الغاني كريستيان أتسو سالمًا'.