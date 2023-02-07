كبير الجمهوريين في «النواب الأمريكي» يطالب بايدن بحل وسط بشأن سقف الديون

دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى الموافقة على التنازلات وخفض الإنفاق، حيث لا يزال الاثنان في طريق مسدود بشأن رفع سقف ديون البلاد البالغ 31.4 تريليون دولار.

تحدث مكارثي يوم الاثنين- قبل أن يلقي بايدن الخطاب السنوي عن حالة الاتحاد في جلسة مشتركة للكونغرس، الثلاثاء- بهدف استباق الرئيس وتعزيز دوره كمفاوض رئيسي في الكونجرس.

قال البيت الأبيض إن بايدن سيناقش خفض الإنفاق الفيدرالي مع الجمهوريين ، ولكن فقط بعد رفع سقف الديون ، بينما قال مكارثي إن الجمهوريين لن يرفعوا السقف إلا إذا وافق بايدن على خفض الإنفاق. وبينما يختلف الجانبان حول ترتيب الموضوعات التي يعالجانها ، يقول كلاهما إنهما سيواصلان الحديث.

وقال مكارثي ، الذي فاز جمهوريه بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، 'سيدي الرئيس ، حان الوقت لبدء العمل'.

وأضاف مكارثي: 'يجب أن نلتزم بإيجاد أرضية مشتركة بشأن زيادة مسؤولة للحد من الديون. إن التوصل إلى حل وسط هو بالضبط كيف يفترض أن يعمل الحكم في أمريكا ، وهو بالضبط ما صوت الشعب الأمريكي قبل ثلاثة أشهر فقط'.

وتابع 'التخلف عن سداد ديوننا ليس خيارًا ، لكن أيضًا مستقبل ضرائب أعلى وأسعار فائدة أعلى واقتصاد لا يعمل.'

ويريد الجمهوريون في مجلس النواب استخدام سقف الديون ، الذي يغطي برامج الإنفاق والتخفيضات الضريبية التي وافق عليها الكونجرس سابقًا ، كوسيلة ضغط لدفع تخفيضات الإنفاق ، بعد عامين من سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ.

من المتوقع أن يصر بايدن، الثلاثاء، على أن رفع حد الديون غير قابل للتفاوض، ويجب على المشرعين الأمريكيين عدم استخدامه 'كورقة مساومة'، حسبما قال كبير مستشاريه الاقتصاديين "بريان ديس" يوم الاثنين.

وقال ديس: 'هذه الفكرة الأساسية القائلة بأن الولايات المتحدة أوفت بجميع التزاماتها المالية لوجودها كدولة ليست شيئًا يجب على أي شخص استخدامه كورقة مساومة. إنها ليست بندًا قابلًا للتفاوض'.

بدا أن بايدن يشكك في قدرة مكارثي على إبقاء الجمهوريين في صفهم الأسبوع الماضي ، واصفا مكارثي بأنه 'رجل لائق ، على ما أعتقد' ، لكنه أشار إلى التنازلات التي قدمها ليصبح متحدثًا في يناير. وشملت تلك التغييرات تغيير قاعدة في الغرفة للسماح لأي عضو بالدعوة إلى تصويت من شأنه عزله ، بدلاً من طلب أغلبية من أي من الطرفين.

على الرغم مما يبدو أنه مواجهة ، خرج مكارثي من اجتماع مع بايدن الأسبوع الماضي قائلا إنه يعتقد أن الاثنين يمكن أن يتوصلا إلى أرضية مشتركة.

بعد ذلك بيوم ، قال مكارثي للصحفيين إن الرئيس وافق على الاجتماع مرة أخرى.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن البيت الأبيض كان على اتصال بموظفي مكارثي بشأن الخطوات التالية.