وشه بايظ وحاجبه مفتوح.. أول صور لـ زوج علا غانم بعد تعرضه للضرب

نشر موقع et بالعربي، الصور الأولى لـ زوج الفنانة علا غانم؛ توضح الإصابات التي لحقت به بعد مشاجرة مع زوجته.

قطع في اليد و6 غرز .. زوج علا غانم يكشف تفاصيل صادمة عن مشاجرته معها

كشف زوج الفنانة علا غانم، عن حجم الإصابات التي لحقت به، قائلا: "علا ووالدتها بالتعاون مع البلطجية، اعتدوا عليا، وحدثت لي بعض الإصابات.. أنا متكسر وعندي قطع في إيدي وواخد 6 غرز، وحاجبي مفتوح 2 سم، وعلا ووالدتها لا يوجد بهما أي إصابات.. إزاي كان معايا بلطجية وأكون كده؟"، لافتا إلى تقدمه ببلاغ ضدها إلى النائب العام".



وقال عبد العزيز لبيب، إنه لم يمنع علا غانم من التواجد والإقامة بالفيلا، حيث يرى أن "استغاثتها بالسيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وكذلك المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، والمحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة؛ جاء لتهييج الرأي العام والإعلام، ولكن القانون المصري، يناصر الحق، وسيظهر الحق كله أمام الجميع".

علا غانم تكشف تفاصيل استغاثتها عبر السوشيال ميديا

كشفت الفنانة علا غانم، باكية تفاصيل الاستغاثة التي أطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

ودخلت علا غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الإثنين، في نوبة بكاء، قائلة إن 10 مسلحين اقتحموا منزلي بالقوة في عدم وجودي.

لم أتمكن من دخول منزلي

وتابعت الفنانة علا غانم: لم أتمكن من دخول منزلي تماما، وحاليا زوجي السابق احتل المنزل معه مجموعة من الناس.