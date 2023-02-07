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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ببطارية تشحن في 16 دقيقة.. ريلمي تستعرض ميزات Realme GT Neo 5

ريلمي تستعرض ميزات
ريلمي تستعرض ميزات جبارة في هاتفها Realme GT Neo 5

أكدت شركة Realme ريلمي الصينية أن هاتفها القادم Realme GT Neo 5 من الفئة المتوسطة، سيتم إطلاقه بإصدارين مختلفين للبطارية ، حيث سيكون الإصدار الأول ببطارية سعة 5000 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع بقوة 240 وات. 

 

وسيحتوى الإصدار الثاني من هاتف ريلمي Realme GT Neo 5 على بطارية سعة 4500 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع بقوة 150 وات، وسيتمكن كلا الإصدارين من توفير شحن للهاتف بنسبة 100% في غضون 16 دقيقة فقط، وذلك وفقا لاختبارات الشركة. 

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وشارك أحد كبار المسئولين التنفيذيين في شركة ريلمي صورة تشويقية ، مؤكداً أن الهاتف سيقدم طفرة كبيرة في الشحن السريع، كما سيحصل على معالج يقدم أداء مميزا من نوع Dimensity 8200 من شركة Mediatek ميدياتيك التايوانية. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي Realme GT Neo 5 سيتم الإعلان عنه بعد غد الخميس 9 فبراير ، حيث سيأتي شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED  قياس 6.7 بوصة، مع جودة  1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة  مع وحدة إضاءة RGB LED على اللوحة الخلفية، تضيء باللون الأحمر عندما ينخفض مستوى بطارية الهاتف عن 20 % .

 

وسيقدم هاتف ريلمي Realme GT Neo 5 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم تقنية OIS ومستشعر Sony IMX890 من سوني ، وكاميرا عريضة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

Realme ريلمي هاتف Realme GT Neo 5 هواتف ريلمي هواتف الفئة المتوسطة بطارية Realme GT Neo 5

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