أصحاب السبوبة اختشوا.. رد صادم من عصام الحضري على منتقديه

نشر عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ومدرب حراس مرمى المنتخب السوري حاليًّا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بوست خارج النص؛ ردًّا على منتقديه ومن اتهموه بالهارب.

ونشر الحضري صورة له في الجيم، مخرجًا لسانه، ومعلقًا بكلمات تحمل بين طياتها، اتهامات للبعض، خاصة بعد وصفه بـ"الهارب" من المنتخب الأولمبي، مؤكدًا أن من يهاجمونه؛ هم أصحاب السبوبة، وأنه لم يكشف أمرهم؛ لأن الله حليم ستار- بحسب زعمه-.

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وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، تعيين عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، لتولي مهمة تدريب حراس مرمى منتخب سوريا الأول خلال الفترة المقبلة، ضمن الجهاز الفني الذي يقوده الأرجنتيني هيكتور كوبر.

عصام الحضري، كما أعلن الاتحاد السوري، انضمام محمود فايز كمدرب مساعد لـ هيكتور كوبر في الجهاز الفني للمنتخب السوري.

ونشر الاتحاد السوري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بيانا رسميا، يفيد بانضمام الحضري وفايز إلى جهاز هيكتور كوبر.