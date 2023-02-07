عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أصحاب السبوبة اختشوا.. رد صادم من عصام الحضري على منتقديه

عصام الحضري
عصام الحضري

نشر عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ومدرب حراس مرمى المنتخب السوري حاليًّا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بوست خارج النص؛ ردًّا على منتقديه ومن اتهموه بالهارب.

ونشر الحضري صورة له في الجيم، مخرجًا لسانه، ومعلقًا بكلمات تحمل بين طياتها، اتهامات للبعض، خاصة بعد وصفه بـ"الهارب" من المنتخب الأولمبي، مؤكدًا أن من يهاجمونه؛ هم أصحاب السبوبة، وأنه لم يكشف أمرهم؛ لأن الله حليم ستار- بحسب زعمه-.

" src="">

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، تعيين عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، لتولي مهمة تدريب حراس مرمى منتخب سوريا الأول خلال الفترة المقبلة، ضمن الجهاز الفني الذي يقوده الأرجنتيني هيكتور كوبر.

عصام الحضري، كما أعلن الاتحاد السوري، انضمام محمود فايز كمدرب مساعد لـ هيكتور كوبر في الجهاز الفني للمنتخب السوري.

ونشر الاتحاد السوري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بيانا رسميا، يفيد بانضمام الحضري وفايز إلى جهاز هيكتور كوبر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أمير مرتضي منصور عقب هزيمة الزمالك بثلاثية من فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

مرتضى منصور يدرس الانسحاب من الدوري بعد هزيمة الزمالك أمام فاركو

رسميًا.. مصر تسجل درجة حرارة تحت الصفر لأول مرة في شتاء 2023

بتفرج على أفلام إباحية..جارتي جديدة ومقدرتش أقاوم..اعترافات طالب متهم بهتك عرض سكرتيرة

تعليق مثير من إبراهيم سعيد علي خسارة الزمالك أمام فاركو

فلوس سلامة فراويلة..تعليق مثير من ياسمين الخطيب علي خسارة الزمالك أمام فاركو

احذروا العاصفة.. أخطر 48 ساعة متبقية في طوبة| رياح عاتية وصقيع

ترشيحاتنا

أسعار عمرة رمضان 2023..تفاصيل

بايدن يرفض قبول المسؤولية في كارثة الوثائق السرية | تقرير

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-2-2023 ..وعيار 21 مفاجأة

هل يجوز إقامة الرجل مع مطلقته في بيت واحد؟ دار الإفتاء تجيب

الأطباء المصرية تنعى ضحايا زلزال سوريا وتركيا وتتمنى الشفاء للمصابين

هل وصل الزلزال إلى السعودية؟.. بالفيديو مواطن يوثق لحظة صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل وصل الزلزال إلى السعودية؟.. بالفيديو مواطن يوثق لحظة صادمة

بعد أن دمر قلعة غازي عنتاب.. زلزال تركيا يضرب كاتدرائية البشارة التاريخية

لبنانية تفاجأ بزلزال تركيا أثناء بث مباشر مع صديقاتها بالتيك توك

بنظرات خوف.. إنقاذ قطة مذعورة من تحت أنقاض زلزال تركيا| صور

فيديو

الطقس السيئ مستمر حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. شاهد

إجهاد عضلي.. هل تمنع الإصابة كهربا من المشاركة أمام ريالد مدريد/ فيديو جراف

نور اللبنانية في حوار خاص مع صدى البلد: أنا مع عمليات التجميل.. واتخضيت لما شوفت اسمي على شاشة السينما

زلزال جديد يضرب تركيا .. ارتفاع حصيلة الضحايا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ