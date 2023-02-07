خالد بيبو ينتقد عصام الحضري بسبب رحيله عن المنتخب الأولمبي

علق خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، على قرار عصام الحضري، بالرحيل عن تدريب حراس مرمى منتخب الأوليمبي.

ورحل عصام الحضري عن تدريب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي من أجل تدريب حراس منتخب سوريا، ضمن الجهاز الفني للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وقال خالد بيبو في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «لا أعلم أسباب رحيل عصام الحضري عن منتخب مصر.. موقف صعب إني أسيب منتخب مصر لتدريب منتخب سوريا».

وأضاف: «أنا توقعت في البداية أن عصام الحضري ترك منتخب مصر بسبب مشكلة مع اتحاد الكرة أو الجهاز الفني، ولكن الرحيل لتدريب منتخب سوريا، أمر مش مقبول».

وتابع: «عصام الحضري لغز في تعامله مع الأمور، ولكن ترك منتخب مصر في هذا التوقيت الصعب، وهو مقبل على تصفيات الأولمبياد أمر غير مقبول.. ماينفعش تتفاوض مع نادي أو منتخب وأنت مرتبط بتعاقد».

وأتم: «عصام الحضري حصل على فرصة كبيرة مع المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، وهذا دليل على أن اتحاد الكرة باقٍ عليه، ولديه ثقة كبيرة فيه كمدرب».