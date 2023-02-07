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برلمان

عربية النواب: المصريون والسعوديون على قلب رجل واحد لمواجهة شائعات وفتن الإرهاب

أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

انتقد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة ما قامت به الكتائب واللجان الإلكترونية المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية وظهور الكثير منهم على وسائل التواصل الاجتماعي لترويج الشائعات والفتن وقيامهم بحرب الكترونية هجومية تستهدف الشعبين الشقيقين المصرى والسعودى مشيداً بالتفاف شعبيّ مصر والسعودية حول راية واحدة "تحيا مصر والسعودية".

 

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن هناك علاقات تاريخية وإستراتيجية تربط بين مصر والسعودية على مستوى القيادتين المصرية والسعودية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وشقيقه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين مؤكداً أن الشعبين المصرى والسعودى ضربا محاولة الوقيعة بين الرياض والقاهرة من جماعة الاخوان الإرهابية فى مقتل خاصة أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تُعد نموذجًا أكثر من رائع للعلاقات التي يجب أن تسود بين جميع الدول العربية.

 

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن العالم كله على وعى وادراك كاملين بأنه العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية ذات طبيعة خاصة حيث أنهما من الدول ذات الثقل في المنطقة العربية لاسيما أن البلدين لهما دورهما المحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية وهما صمام أمان لتحقيق الأمن القومى العربى والخليجى وهو ما لم يروق للكثير فحاولوا اشعال الفتنة والحرب الممنهجة التي تستهدف استقرار وتماسك ووحدة الدولتين الشقيقتين في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن مصر والسعودية لديهما القدرة على مساندة الدول العربية وإحباط جميع مخططات اسقاطها في مستنقع الأزمات والفتن. 

 

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن القاهرة والرياض على مر التاريخ يشكلان عمود الخيمة العربية وركيزة الأمان والاطمئنان للمنطقة العربية باسرها مؤكداً أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر والعكس تماماً ولن تستطيع أى جماعة أو جهة أن تنال من العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ومشيداً فى الوقت نفسه بتطابق وجهتى نظر مصر والسعودية تجاه جميع القضايا العربية والاقليمية والدولية . 

احمد فؤاد اباظه لجنة الشئون العربية مجلس النواب وسائل التواصل الإجتماعي الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان الإرهابية

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