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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 5 آلاف قتيل.. أرقام مرعبة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أفادت مصادر صحفية، اليوم "الثلاثاء"، بأن أعداد الضحايا جراء الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز الـ 5 آلاف قتيلا حتي الآن وهناك تزايد كبير في الأعداد.

كان وزير البيئة التركي، مراد قوروم، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن هناك 13.5 مليون مواطن تركي تأثروا بشكل مباشر بالزلزال منذ وقوعة أمس الأثنين.

وأفادت وسائل الإعلام التركية، اليوم الثلاثاء، بانتهاء عملية البحث والإنقاذ للعالقين من خلال سحب آخر جثة في مدينة إلازيج جنوب شرق البلاد.

من جانبه، قال والي إسطنبول على يرلي كايا، في تصريح صحفي: "أرسلنا 73 طائرة و12 ألفا و752 متطوعا إلى مناطق الزلزال للمساعدة في عمليات رفع الأنقاض".

وأكد أن عمليات دعم فرق الإنقاذ في مناطق الزلزال مستمرة عبر إرسال المساعدات والمتطوعين من إسطنبول.

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