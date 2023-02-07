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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهباز شريف يصل تركيا غدا.. ودعم عالمي واسع النطاق لأنقرة ودمشق

سوريا
سوريا

يتوجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى أنقرة يوم الأربعاء لتقديم دعمه في أعقاب الزلزال المدمر، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

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وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء ، قالت وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب إن شريف "سيقدم تعازيه وتضامنه مع الرئيس رجب طيب  والشعب التركي في الخسائر في الأرواح الغالية والدمار الناجم عن الزلزال المميت يوم أمس".
كما نشرت باكستان فريقي بحث وإنقاذ في تركيا.

وتم تأكيد مقتل 4940 شخصًا على الأقل في تركيا وسوريا بعد زلزال قوي بقوة 7.8 درجة هز المنطقة في وقت مبكر من يوم الاثنين.

قال أورهان تتار ، المسؤول بوكالة إدارة الكوارث في تركيا ، في إفادة تلفزيونية ، إن عدد القتلى  في تركيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 3381 في حوالي الساعة 9:45 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.

كما تم الإبلاغ عن 20،426 إصابة على الأقل ، وفقًا لتتار.

وقال إنه حتى الآن ، تم الإبلاغ عن 11000 مبنى في تركيا تضرر. وأضاف أن ما يقرب من 25 ألف مستجيب للطوارئ يعملون في المواقع المتأثرة.

وذكر إن رجال الإنقاذ يستخدمون ما لا يقل عن 10 سفن و 54 طائرة لنقل الجرحى والمساعدة في عمليات البحث.

وذكر مسؤولون إن عدد القتلى في سوريا ارتفع إلى 1559 في أنحاء المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمعارضة.

وبحسب المسؤولين ، أُبلغ عن إصابة 3648 شخصًا على الأقل في سوريا.


وسارع المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة لتركيا وسوريا مع اتضاح الحجم الكامل للكارثة.

فيما يلي عرض موجز لبعض التعهدات الأخيرة بالدعم:

ذكرت وسائل الإعلام  السورية ، أن طائرات تحمل مساعدات من العراق وإيران ، تشمل مواد غذائية وأدوية وبطانيات ، وصلت صباح الثلاثاء إلى مطار دمشق الدولي في سوريا .
أعلنت اليابان أنها سترسل فريق الإنقاذ من الكوارث التابع للدولة إلى تركيا ، ومساء الاثنين ، غادر أول فريق من فريقين للإغاثة من الكوارث الهند متوجهاً إلى تركيا مع فرق الكلاب والإمدادات الطبية.
كما أرسلت باكستان فريقي بحث وإنقاذ إلى الدولة المنكوبة ، بينما التزمت أستراليا ونيوزيلندا بتقديم أموال للمساعدة الإنسانية.
فعّل الاتحاد الأوروبي آليته للاستجابة للأزمات ، بينما قالت الولايات المتحدة إنها سترسل وحدتي بحث وإنقاذ إلى تركيا. 
كما سيتم إرسال فرق طبية ودفاع مدني فلسطيني إلى تركيا وسوريا للمساعدة في عمليات الإنقاذ.
في غضون ذلك ، قالت وزارة الدفاع الروسية إن 10 وحدات من الجيش الروسي قوامها أكثر من 300 جندي ستزيل الأنقاض وتساعد في عمليات البحث والإنقاذ في سوريا.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) إنه يتم تعبئة فرق الاستجابة للطوارئ من الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق (UNDAC) ، والمجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ (INSARAG) والفرق الطبية للطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (EMT) للمساعدة في الاستجابة الإنسانية.

 

 

 

 

 

 

 

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