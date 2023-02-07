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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير لـ«صدى البلد»: مدارس الثانوي الزراعي تعد الطالب ليصبح صاحب مشروعات صغيرة

طلاب
طلاب

كشف الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، الخبير التربوي، عن أهمية التعليم الثانوي الزراعي، لتخريج طالب مدرب وعلى درجة كفاءة عالية لمواكبة سوق العمل والمساهمة فى المشروعات القومية التنموية.

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وأكد عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مدارس الثانوي الزراعي تأخذ مكانة مهمة في تطبيق ما تتم دراسته عمليًا، ولذلك هناك حاجة إلى مراقبة ودعم دائم ومتابعة ومساندة لتحقيق أهداف التعليم المستهدفة، وليؤدي دوره المطلوب في خدمة المجتمع، والتوسع من التعليم إلى إنتاج مشاريع صغيرة.

وقال الخبير التربوي، إن مدارس الثانوي الزراعي تتبع مشروع إعداد الطالب ليصبح صاحب مشروعات صغيرة ليعود بالنفع على الطالب وعلى المجتمع، وتمكن الطالب من إقامة مشروع خاص به، وهو مشروع يخدم على التعليم الزراعي والعملية التعليمية، وتدريب الطالب على الجزء العملي، وتأهيله للعمل في المزارع والمصانع بعد التخرج.

وأوضح عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تهدف لرفع تنافسية وتلبية احتياجات الاستثمار بمصر من خلال مد جسور الشراكة مع مؤسسات القطاع العام والخاص العاملة في مجالات تخصصها؛ من أجل تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات والمعلومات، بجانب السلوكيات الواجب توافرها لتأهيل خريج فني ماهر قادر على المنافسة في سوق العمل، وتقديم خدمة تعليمية متميزة في مجال التصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي.

وأشاد الدكتور ماجد أبو العينين، ببروتوكولات التعاون العديدة المشترك مع غرفة الصناعات الغذائية، بهدف التعاون بين الجانبين في رفع كفاءة وتنافسية الصناعة المصرية فى مجال التصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي، لأن التدريب المهاري لمدارس الثانوي الزراعي هو الذي يتيح ربط المدارس الزراعية والطلاب بسوق العمل؛ وهذا التدريب يتم تحت رعاية أحد المشروعات والهيئات. 

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