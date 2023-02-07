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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراسات الأفريقية العليا تستقبل دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة بجميع البرامج

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، عن استمرار قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة بجميع البرامج الدراسية الأكاديمية بجميع الأقسام العلمية بالكلية للعام الجامعي 2022-2023، حيث بدأ التقديم يوم 15 يناير ويستمر حتى  9 فبراير 2023.

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خبير تعليم يكشف أسباب انتشار ظاهرة العنف الأسري وطرق مواجهتها

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خبير تعليم يعلق على مطالبات تدريس العنف الأسري بمادة نجاح ورسوب

كما كشف الدكتور عطية الطنطاوى ، أن امتحانات القبول لبرنامج الدبلوم التخصصي يوم ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة الثالثة عصرا .

وأوضح كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، شروط القبول بالكلية

قسم الجغرافيا
يقبل القسم خريجى أقسام الجغرافيا بكليات الأداب و التربية
خريجى قسم الجغرافيا كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر
خريجى كلية التخطيط الإقليمى و العمرانى
خريجى كلية الاقتصاد و العلوم السياسية قسم الاقتصاد
خريجى كليات ومعاهد السياحة و الفنادق التابعة لوزارة التعليم العالى
خريجى كلية العلوم
خريجى كلية الآثار
خريجى كلية الإعلام
خريجى أكاديمية النقل البحرى

كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة قبول دفعة جديدة الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا البرامج الدراسية Jobs Education

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